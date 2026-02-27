Интер готов расстаться с лидером состава ради компенсации убытков от УЕФА

Из-за того, что Интер вылетел из Лиги чемпионов, итальянская команда не сможет претендовать на большой транш денег от УЕФА.

Отмечается, что если в прошлом сезоне Интер получил около 137 млн евро, то за этот сезон им заплатят около 66 млн.

Исходя из этой ситуации, "нерадзурри" рассматривают продажу двух игроков, на которых больше всего тратятся деньги на зарплаты и бонусы, а именно на Маркуса Тюрама и Дензела Думфриса.

Как пишет La Repubblica, главным кандидатом на уход летом 2026 года является Тюрам. У французского форварда контракт с командой рассчитан до 2028 года.

К слову, одна из команд чемпионата Италии планирует устроить масштабную перестройку летом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!