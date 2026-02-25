iSport.ua
Интер определился с будущим Киву после фиаско в Лиге чемпионов

Неожиданный поворот от "нерадзурри".
Сегодня, 18:49       Автор: Антон Федорцив
Миланский Интер c Кристианом Киву во главе не смог преодолеть первый раунд плей-офф Лиги чемпионов. Руководство итальянского гранда решило продлить контракт со специалистом, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

Действующий договор румына с "нерадзурри" рассчитан до лета 2027 года. Интер предложит Киву пролонгировать соглашение еще на сезон с повышением зарплаты. Кроме того, в контракте будет предусмотрена опция продления еще на год.

Киву возглавил миланцев перед нынешним сезоном. Интер идет лидером в Серии A с 10-очковым отрывом. Также "нерадзурри" прошли в полуфинал Кубка Италии.

Напомним, накануне Интер вылетел из Лиги чемпионов от норвежского Буде/Глимта.

