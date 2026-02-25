iSport.ua
Провальный трансфер МЮ объявил амбициозную цель

Вратарь собрался покорить Олд Траффорд.
Сегодня, 17:55       Автор: Антон Федорцив
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

Голкипер турецкого Трабзонспора Андре Онана стремится возобновить выступления за английский Манчестер Юнайтед. Камерунец собрался вернуть статус основного в составе манкунианцев, сообщает The Guardian.

Вратарь перебрался к "Черноморским штормам" на правах аренды в начале осени. После сезона Онана вернется в МЮ и проведет с командой сборы. Там он и собирается вытеснить бельгийца Сенне Ламменса.

В нынешней кампании Онана сыграл 20 поединков за Трабзонспор, в которых пропустил 30 мячей. Сохранил ворота сухими африканец в четырех матчах. Контракт кипера с Манчестер Юнайтед действует до лета 2028 года.

Тем временем испанская Барселона продвинулась в переговорах с арендованным нападающим Маркусом Решфордом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Трабзонспор андре онана

