Провальный трансфер МЮ объявил амбициозную цель

Голкипер турецкого Трабзонспора Андре Онана стремится возобновить выступления за английский Манчестер Юнайтед. Камерунец собрался вернуть статус основного в составе манкунианцев, сообщает The Guardian.

Вратарь перебрался к "Черноморским штормам" на правах аренды в начале осени. После сезона Онана вернется в МЮ и проведет с командой сборы. Там он и собирается вытеснить бельгийца Сенне Ламменса.

В нынешней кампании Онана сыграл 20 поединков за Трабзонспор, в которых пропустил 30 мячей. Сохранил ворота сухими африканец в четырех матчах. Контракт кипера с Манчестер Юнайтед действует до лета 2028 года.

Тем временем испанская Барселона продвинулась в переговорах с арендованным нападающим Маркусом Решфордом.

