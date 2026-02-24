iSport.ua
Зубков вернулся в общую группу Трабзонспора

Украинский вингер восстановился после мышечной травмы.
Сегодня, 11:59       Автор: Игорь Мищук
Александр Зубков / Trabzonspor
Украинский вингер Трабзонспора Александр Зубков возобновил тренировки в общей группе после травмы.

Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Читай также: Зубков голом принес Трабзонспору победу над Касымпашей

29-летний футболист получил мышечное повреждение 30 января в матче 20-го тура турецкой Суперлиги с Антальяспором и был вынужденно заменен на 69-й минуте.

Из-за повреждения Зубков пропустил последующий кубковый поединок Трабзонспора и последние три игры в чемпионате, однако уже вместе с командой готовится к ближайшему матчу.

Ожидается, что украинец будет готов к ближайшему поединку 24-го тура Суперлиги против Карагюмрюка, который состоится в пятницу, 27 февраля.

В нынешнем сезоне Зубков провел за Трабзонспор 23 матча во всех турнирах, записав на свой счет три гола и восемь результативных передач.

Напомним, что в январе украинский нападающий Трабзонспора Даниил Сикан перешел в Андерлехт.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Трабзонспор Александр Зубков

Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона
Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона

