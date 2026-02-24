Зубков вернулся в общую группу Трабзонспора
Украинский вингер Трабзонспора Александр Зубков возобновил тренировки в общей группе после травмы.
Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.
Читай также: Зубков голом принес Трабзонспору победу над Касымпашей
29-летний футболист получил мышечное повреждение 30 января в матче 20-го тура турецкой Суперлиги с Антальяспором и был вынужденно заменен на 69-й минуте.
Из-за повреждения Зубков пропустил последующий кубковый поединок Трабзонспора и последние три игры в чемпионате, однако уже вместе с командой готовится к ближайшему матчу.
Ожидается, что украинец будет готов к ближайшему поединку 24-го тура Суперлиги против Карагюмрюка, который состоится в пятницу, 27 февраля.
В нынешнем сезоне Зубков провел за Трабзонспор 23 матча во всех турнирах, записав на свой счет три гола и восемь результативных передач.
Напомним, что в январе украинский нападающий Трабзонспора Даниил Сикан перешел в Андерлехт.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!