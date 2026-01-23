Зубков голом принес Трабзонспору победу над Касымпашей

В чемпионате Турции Трабзонспор одержал домашнюю победу над Касымпашей. В старте "Черноморских штормов" вышли Арсений Батагов и Александр Зубков.

После безголевого первого тайма команды обменялись голами на старте второго. Открыл счет трабзонец Онуачу. На забитый им мяч ответил стамбулец Диабате.

А под занавес поединка героем стал Зубков. Украинец получил мяч на линии штрафной и элегантным парашютом забросил за шиворот киперу. Победа позволит Трабзонспору остаться на 3-й позиции после отчетного тура.

Турция, Суперлига, 19-й тур

Трабзонспор – Касымпаша – 2:1

Голы: Онуачу, 51, Зубков, 84 – Диабате, 61

