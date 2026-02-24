У Каррика третий лучший старт в истории во главе Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррик может установить новый клубный рекорд.

На текущий момент под руководством англичанина манкунианцы не проигрывают в течение его первых девяти матчей (7 побед и ничья).

Напомним, что Каррик уже возглавлял клуб в 2021 году, выиграв тогда две игры и сыграв одну вничью. И плюс в этом сезоне МЮ уже выиграл пять матчей и один свел также вничью.

Лучше Каррика в Манчестер Юнайтед стартовали только Герберт Бэмлетт (10 игр) и Оле-Гуннар Сульшер (11 игр).

Чтобы повторить достижение норвежца манкунианцы должны будут не проиграть в следуюзих двух матчах против Кристал Пэлас и Ньюкасла 1 и 4 марта соответственно.

Накануне, напомним, МЮ минимально разобрался с Эвертоном.

