Марко назвал преемника Ферстаппена

Рокко Коронель высоко ценится австрийцем.
Сегодня, 12:48       Автор: Андрей Безуглый
Рокко Коронель / redbull.com
Рокко Коронель / redbull.com

Бывший советник Ред Булл Гельмут Марко выделил молодого пилота, который может стать преемником Макса Ферстаппена.

По мнению австрийца, новой легендой Формулы-1 может стать Рокко Коронель.

15-летний нидерландец в прошлом сезоне стал чемпионом юниорской серии Джинетта Джуниор Чемпионшип, а в новом сезоне будет выступать в испанской Формуле-4. Также с 2024 году пилот является участником молодежной программы Ред Булл.

Именно Коронель, по мнению Марко, имеет все необходимое, чтобы стать новым Максом Ферстаппеном.

Для его возраста Рокко выступил невероятно. Такой болид GP3 – это уже достаточно быстрая машина, но он отлично справился. Он сходу стал быстрейшим. Уверен, что, когда Макс Ферстаппен завершит карьеру, у нас уже будет его преемник.

Он уже весьма зрелый и излучает уверенность. Он объяснил, как совмещает гонки со школой, и вскоре мы вместе разработали план его дальнейших выступлений

Ранее также Мерседес нанял другого молодого таланта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


