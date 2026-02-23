Экс-чемпион Формулы-2 присоединился к Мерседес

Французский пилот Тео Пуршер пополнил ряды команды Мерседес. Чемпион сезона-2023 Формулы-2 стал пилотом по развитию конюшни, сообщает официальный сайт команды.

Работу с грандом F1 француз будет совмещать с выступлениями в гонках на выносливость. Пуршер будет пилотировать Пежо в соревнованиях гиперкаров WEC. Вместе с ним в Мерседес будут работать Энтони Дэвидсон, Джошуа Дюрксен и Дориан Пен.

Пуршер в 2020-2024 гг. находился в структуре Заубер. Он был тестовым гонщиком и резервным пилотом конюшни. Трижды француз участвовал в свободных практиках гран-при.

Тем временем британец Дэймон Хилл стал послом Уильямс перед новым сезоном.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!