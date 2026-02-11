Баттон назвал фаворита сезона-2026 Формулы-1

Бывший пилот Браун и ряда других команд Дженсон Баттон поделился ожиданиями от грядущего сезона. Фаворитом года именитый гонщик назвал британца Джорджа Расселла, сообщает Sky Sports.

"Думаю, что фаворитом сезона можно считать Расселла, хотя я бы не сбрасывал со счета Макларен. У них тоже есть двигатель Мерседес.

Да, они не так вовлечены ко всем тонкостям и особенностям двигателя, как инженеры Мерседес, но у них все равно хорошие перспективы. Так что может случиться так, что за титул чемпиона мира поведут борьбу два британца – Расселл и Норрис", – заявил Баттон.

В прошлом году Расселл финишировал четвертым в общем зачете пилотов. Британский гонщик оформил две победы в течение сезона. Чемпионом стал Ландо Норрис за рулем Макларен.

