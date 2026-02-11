Гераскевич провел еще одну встречу с МОК

Стороны все еще не нашли компромисс.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич провел еще одну встречу с представителями МОК.

Напомним, что комитет пытается запретить украинцу выступить в шлеме с изображениями жертв росии.

По информации НОК, стороны снова встретились 11 февраля, однако встреча закончилась ничем. МОК настаивает на том, что Гераскевич не должен выступать в этом шлеме, спортсмен - против.

МОК в качестве альтерантивы предложил Гераскевичу выйти в шлеме в миксзону, но выступать все равно в обычном шлеме.

Напомним, что выступление спортсмена запланировано на утро четверга, 12 февраля.

