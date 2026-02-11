iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Александрия подписала нового хавбека

Мауро Родригеш арендован до конца сезона.
Сегодня, 18:45       Автор: Андрей Безуглый
Мауро Родригеш / Getty Images
Мауро Родригеш / Getty Images

Александрия официально представила очередного новичка.

Украинский клуб пополнил Мауро Родригеш, который был арендован у швейцарского Ивердона.

Контракт с игроком заключен до конца текущего сезона, однако Александрия имеет право выкупа Родригеша.

В текущем сезоне 24-летний хавбек провел 22 матча, в которых отличился четырьмя голами и ассистом. Также Родригеш - действующий игрок сборной Гвинеи-Биссау.

Ранее также нового игрока презентовала также Кудровка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Украинки финишировали в десятке соревнований двухместных саней Украинки финишировали в десятке соревнований двухместных саней
Штольц с рекордом триумфовал в конькобежном спорте Штольц с рекордом триумфовал в конькобежном спорте
Геращенко завоевала "бронзу" на первых соревнованиях после декрета Геращенко завоевала "бронзу" на первых соревнованиях после декрета
Хавбек сборной Украины пролонгировал контракт с Шахтером Хавбек сборной Украины пролонгировал контракт с Шахтером

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: индивидуальная гонка у женщин продолжит программу соревнований на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Сити, Ливерпуля, Баварии, кубковые поединки в Испании и Италии
просмотров
Милан-Кортина 2026: Норвегия уверенно возглавляет медальный зачет Олимпиады
просмотров

Последние новости

Олимпийские виды22:38
Украинки финишировали в десятке соревнований двухместных саней
Олимпийские игры21:57
Штольц с рекордом триумфовал в конькобежном спорте
Легкая атлетика21:30
Геращенко завоевала "бронзу" на первых соревнованиях после декрета
Украина20:55
Хавбек сборной Украины пролонгировал контракт с Шахтером
Олимпийские игры20:22
Сборная Финляндии проиграла Словакии матч-открытие Олимпиады
Европа19:51
Хавбек Арсенала рискует пропустить остаток сезона
Украина19:45
УХЛ: Шторм выиграл принципиальный матч у Одесчины
Олимпийские игры19:22
Гераскевич провел еще одну встречу с МОК
Олимпийские виды18:58
Сенсационная медалистка Олимпиады установила достижение XXI века
Украина18:45
Александрия подписала нового хавбека
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK