Три клуба претендуют на экс-тренера Шахтера

Роберто де Дзерби имеет массу вариантов.
Сегодня, 17:57       Автор: Андрей Безуглый
Роберто де Дзерби / Getty Images

Итальянский тренер Роберто де Дзерби может вернуться в АПЛ, пишет Бен Джейкобс.

Напомним, накануне 46-летний специалист покинул Марсель по обоюдному согласию.

Также сегодня Тоттенхэм уволил Томаса Франка и вниматеьно следит за итальянцем, оценивая варианты.

Кроме того оба манчестерских клуба интересуются де Дзерби. Итальянец может заменить Гвардиолу или Каррика предстоящим летом.

Сам же тренер хочет вернуться в АПЛ, однако о его предпочтениях более ничего не известно.

Ранее также сообщаось, что Тоттенхэм также следит за своим экс-тренером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роберто де Дзерби

