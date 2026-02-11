Три клуба претендуют на экс-тренера Шахтера

Итальянский тренер Роберто де Дзерби может вернуться в АПЛ, пишет Бен Джейкобс.

Напомним, накануне 46-летний специалист покинул Марсель по обоюдному согласию.

Также сегодня Тоттенхэм уволил Томаса Франка и вниматеьно следит за итальянцем, оценивая варианты.

Кроме того оба манчестерских клуба интересуются де Дзерби. Итальянец может заменить Гвардиолу или Каррика предстоящим летом.

Сам же тренер хочет вернуться в АПЛ, однако о его предпочтениях более ничего не известно.

Ранее также сообщаось, что Тоттенхэм также следит за своим экс-тренером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!