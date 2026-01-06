iSport.ua
Бывший тренер Шахтёра может возглавить Манчестер Юнайтед

Гласнер или Де Дзерби.
Сегодня, 14:47       Автор: Валентина Чорноштан
Роберто Де Дзерби / Getty Images
Манчестер Юнайтед после увольнения Рубена Аморима начал поиск нового тренера. На текущий момент исполнять обязанности наставника "красных дьяволов" будет Даррен Флетчер.

По данным The Telegraph, одним из основных кандидатов на замену Рубену Амориму является Оливер Гласнер, возглавляющий Кристал Пэлас, однако манкунианцы рассматривают вариант приглашения экс-тренера Шахтера Роберто Де Дзерби.

Напомним, что в 2024 году МЮ вел переговоры с Де Дзерби, но тогда выбрали Эрика тен Хага.

Издание отмечает, что назначение Гласнера более вероятно, чем итальянского специалиста, ведь Роберто вряд ли захочет менять пост главного тренера зимой.

Добавим, что свою кандидатуру предлагал Манчестер Юнайтед их бывший нидерландский тренер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Юнайдет Оливер Гласнер Роберто де Дзерби

