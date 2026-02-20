iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Легенда Тоттенхэма стал кандидатом в тренеры середняка АПЛ

Специалист еще не работал на Альбионе.
Сегодня, 18:58       Автор: Антон Федорцив
Робби Кин / Getty Images
Робби Кин / Getty Images

Лондонский Кристал Пэлас рассмотрит досрочную отставку Оливера Гласнера. Главный тренер венгерского Ференцвароша Робби Кин выбился в фавориты на замену австрийцу, утверждает инсайдер Бен Джейкобс в X.

Руководство "орлов" побило горшки с наставником команды. Сначала Гласнер анонсировал уход из Пэлас летом. Затем он начал публично критиковать трансферную политику лондонцев.

Если менеджмент Пэлас решится уволить Гласнера, то "орлов" возглавит Кин. Ирландец в январе прошлого года начал работу у руля Ференцвароша. Он сделал "Фради" чемпионом Венгрии, а в этом сезоне пробился с грандом в плей-офф Лиги Европы.

Кстати, наставник МЮ Майкл Каррик повысил шансы на постоянную работу во главе английского гранда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Робби Кин Кристал Пэлас Ференцварош Оливер Гласнер

Статьи по теме

Кристал Пэлас осуществил рекордный трансфер, подписав норвежского нападающего Кристал Пэлас осуществил рекордный трансфер, подписав норвежского нападающего
Милан в последний момент отказался от форварда из АПЛ Милан в последний момент отказался от форварда из АПЛ
Челси одержал гостевую победу над Кристал Пэлас Челси одержал гостевую победу над Кристал Пэлас
Кристал Пэлас определился с судьбой тренера после критики клуба Кристал Пэлас определился с судьбой тренера после критики клуба

Видео

Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками
Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026, Украина финишировала в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: возобновление УПЛ и матчи Атлетика и Марселя
просмотров
Свитолина пробилася в финал "тысячника" в Дубае
просмотров

Последние новости

Футзал19:15
Экстра-лига по футзалу: Киев Футзал разгромил ХИТ на старте нового тура
Европа18:58
Легенда Тоттенхэма стал кандидатом в тренеры середняка АПЛ
Формула 118:48
Леклер показал лучшее время на предсезонных тестах
Европа18:27
Каррик повысил шансы на постоянную работу с МЮ
Киберспорт18:00
NaVi завершили победой выступление на DreamLeague Season 28
Украина17:34
Верес с камбэком одолел Полтаву
Киберспорт17:27
NaVi вылетели с PGL Cluj-Napoca 2026
Европа16:45
В Турции арестовали ряд руководителей клубов по делу о ставках
Европа16:10
Кристал Пэлас может уволить Гласнера после очередной критики клуба
Олимпийские игры15:50
Окипнюк занял десятое место в финале
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK