Легенда Тоттенхэма стал кандидатом в тренеры середняка АПЛ
Лондонский Кристал Пэлас рассмотрит досрочную отставку Оливера Гласнера. Главный тренер венгерского Ференцвароша Робби Кин выбился в фавориты на замену австрийцу, утверждает инсайдер Бен Джейкобс в X.
Руководство "орлов" побило горшки с наставником команды. Сначала Гласнер анонсировал уход из Пэлас летом. Затем он начал публично критиковать трансферную политику лондонцев.
Если менеджмент Пэлас решится уволить Гласнера, то "орлов" возглавит Кин. Ирландец в январе прошлого года начал работу у руля Ференцвароша. Он сделал "Фради" чемпионом Венгрии, а в этом сезоне пробился с грандом в плей-офф Лиги Европы.
Кстати, наставник МЮ Майкл Каррик повысил шансы на постоянную работу во главе английского гранда.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!