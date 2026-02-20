Легенда Тоттенхэма стал кандидатом в тренеры середняка АПЛ

Специалист еще не работал на Альбионе.

Лондонский Кристал Пэлас рассмотрит досрочную отставку Оливера Гласнера. Главный тренер венгерского Ференцвароша Робби Кин выбился в фавориты на замену австрийцу, утверждает инсайдер Бен Джейкобс в X.

Руководство "орлов" побило горшки с наставником команды. Сначала Гласнер анонсировал уход из Пэлас летом. Затем он начал публично критиковать трансферную политику лондонцев.

Если менеджмент Пэлас решится уволить Гласнера, то "орлов" возглавит Кин. Ирландец в январе прошлого года начал работу у руля Ференцвароша. Он сделал "Фради" чемпионом Венгрии, а в этом сезоне пробился с грандом в плей-офф Лиги Европы.

Кстати, наставник МЮ Майкл Каррик повысил шансы на постоянную работу во главе английского гранда.

