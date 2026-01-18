Кристал Пэлас определился с судьбой тренера после критики клуба

Главный тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер доработает свой контракт до конца, сообщает Дэвид Орнстейн.

Накануне специалист позволил себе резкие высказывания в адрес руководства клуба. Многие посчитали, что это может привести к отставке.

После поражения от Сандерленда Гласнер заявил, что руководство клуба бросило команде, а на скамейке у него остались одни дети.

Вскоре наставник провел переговоры с руководством, по итогу которых было решено, что Гласнер доработает свой контракт до конца.

Ранее также сообщалось, что Кристал Пэлас может потерять еще одного лидера.

