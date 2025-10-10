iSport.ua
Наставник середняка стал лучшим тренером АПЛ в сентябре

Оливер Гласнер обошел именитых кандидатов.
Сегодня, 17:45       Автор: Андрей Безуглый
Оливер Гласнер / Getty Images
Оливер Гласнер / Getty Images

В АПЛ выбрали лучшего тренера в сентябре.

В голосовании приняли участие Микель Артета, Пеп Гвардиола, Режис Ле Бри и Оливер Гласнер.

Именно наставника Кристал Пэлас было выбрано лучшим тренером сентября.

Напомним, что в первый месяц осени "орлы" обыграли Ливерпуль и Вест Хэм, а также сыгрыли в ничью с Сандерлендом.

Ранее также в Манчестер Юнайтед прокомментировали слухи о продаже клуба.

