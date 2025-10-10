iSport.ua
Русский Українська
Футбол

В Манчестер Юнайтед отреагировали на слухи о продаже клуба

Клуб опроверг слухи о переговорах с новым инвестором.
Вчера, 11:14       Автор: Валентина Чорноштан
МЮ / Getty Images
МЮ / Getty Images

В английских СМИ появилась информация о том, что Манчестер Юнайтед могут продать.

По имеющейся информации о возможной продаже МЮ сообщал саудовский шейх Турки Аль аш-Шейх.

Однако ВВС опросили представителей, близких к клубу, и эта информация была отвергнута.

Внутри Манчестер Юнайтед назвали недостоверной информацию о том, что переговоры клуба с новым инвестором находятся на продвинутой стадии.

Напомним, что ранее руководство Манчестер Юнайтед провело встречу с тренером Аморимом, попросив его изменить тактическую схему команды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Юнайдет

Статьи по теме

Два топ-клуба АПЛ следят за украинцем из Брентфорда Два топ-клуба АПЛ следят за украинцем из Брентфорда
Роналду: В скором времени МЮ окажется там, где ему место Роналду: В скором времени МЮ окажется там, где ему место
Феминистки попытались испортить дебютный матч Роналду за Манчестер Юнайтед Феминистки попытались испортить дебютный матч Роналду за Манчестер Юнайтед
Стало известно, во сколько обойдется МЮ трансфер Роналду Стало известно, во сколько обойдется МЮ трансфер Роналду

Видео

Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины и противостояние Германии с Люксембургом
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Украина01:10
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
ЧМ-202600:58
"Понимали ситуацию": Калюжный рассказал, за счет чего удалось обыграть Исландию
ЧМ-202600:50
Ребров: Победа сегодня была на первом месте
ЧМ-202600:35
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
ЧМ-202600:20
Отборочный турнир ЧМ-2026: Украина разбила Исландию, Франция разобралась с Азербайджаном
Киберспорт00:04
NaVi легко переиграли Nigma и встретятся с Mouz за выход BLAST Slam V
Вчера, 23:43
ЧМ-202623:43
Украина ярко вырвала драматическую победу в матче с Исландией
ЧМ-202623:42
Франция легко разобралась с Азербайджаном
Бокс23:12
"Очевидный вариант": Промоутер Фьюри назвал потенциального соперника для возвращения в ринг
Другие страны23:08
Сон стал рекордсменом сборной Кореи
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK