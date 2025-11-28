iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бразильская звезда Реала в сфере интересов Манчестер Юнайтед

Трансферная драма Винисиуса.
Вчера, 12:21       Автор: Валентина Чорноштан
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Винисиус собирается продлить контракт с Реалом, однако затем последовали сообщения, что договор сорвался.

Отмечается, что причиной, по которой крайний нападающий не может договориться о продлении контракта со "сливочными", является напряжённость в отношениях с главным тренером команды Хаби Алонсо.

На фоне конфликта вингера с Реалом Манчестер Юнайтед связался с представителями Винисиуса, сообщает Caught Offside.

Помимо Юнайтед за ситуацией следит и другой Манчестер, однако Сити не спешит связываться с агентом бразильца.

В текущем сезоне Винисиус принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился 5 голами и 6 результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 150 миллионов евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Юнайдет Реал Мадрид Винисиус Жуниор

Статьи по теме

Куртуа вернулся к тренировкам в общей группе Куртуа вернулся к тренировкам в общей группе
Мбаппе оформил один из самых быстрых хет-триков в истории ЛЧ Мбаппе оформил один из самых быстрых хет-триков в истории ЛЧ
МЮ сразится с Манчестер Сити за звезду Реала МЮ сразится с Манчестер Сити за звезду Реала
Барселона стремится переподписать сына экс-бомбардира Барселона стремится переподписать сына экс-бомбардира

Видео

ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: продолжение тура УПЛ, Милан примет Лацио, Байер будет противостоять Боруссии Д, Монако встретится с ПСЖ
просмотров
УПЛ: Кудровка будет гостить у ЛНЗ, Верес примет Карпаты
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль опозорился с ПСВ, Тоттенхэм проиграл перестрелку с ПСЖ, Атлетико дожал Интер
просмотров

Последние новости

Европа12:28
Барселона стремится переподписать сына экс-бомбардира
НБА11:54
ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг
Украина11:19
Дуэт функционеров УАФ получил наказание за дисквалификацию Синчука
Футзал10:55
Экстра-лига по футзалу: Киев Футзал примет Кардинал, ХИТ встретится с Соколом, Авалон будет противостоять Сухой Балке
Формула 110:43
Бывший пилот Формулы-1 попал в изолятор
Украина10:15
УПЛ: Кудровка будет гостить у ЛНЗ, Верес примет Карпаты
Европа09:58
Милан положил глаз на таланта из Лиги 1
Другие страны09:25
Неймар вместо операции оформил гол+пас за Сантос
НБА08:59
НБА: Лейкерс переиграли Даллас, Клипперс уступили Мемфису, а Нью-Йорк победил Милуоки
НХЛ08:22
НХЛ: Даллас одолел Юту, Питтсбург дожал Коламбус, Миннесота прервала серию Колорадо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK