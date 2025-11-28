Бразильская звезда Реала в сфере интересов Манчестер Юнайтед

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Винисиус собирается продлить контракт с Реалом, однако затем последовали сообщения, что договор сорвался.

Отмечается, что причиной, по которой крайний нападающий не может договориться о продлении контракта со "сливочными", является напряжённость в отношениях с главным тренером команды Хаби Алонсо.

На фоне конфликта вингера с Реалом Манчестер Юнайтед связался с представителями Винисиуса, сообщает Caught Offside.

Помимо Юнайтед за ситуацией следит и другой Манчестер, однако Сити не спешит связываться с агентом бразильца.

В текущем сезоне Винисиус принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился 5 голами и 6 результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 150 миллионов евро.

