Винисиус разорвал переговоры о новом контракте с Реалом

ПСЖ и Ливерпуль следят за игроком после его отказа продлевать контракт.

Накануне сообщалось, что вингер мадридского Реала Винисиус хотел продлить контракт с командой, однако теперь бразилец отказался от продления договора.

По информации The Athletic,, у бразильца напряжённые отношения с главным тренером сливочных Хаби Алонсо, из-за чего переговоры о новом контракте зашли в тупик.

Ранее за игроком следили ПСЖ и Ливерпуль, теперь они наблюдают за ситуацией, чтобы сделать запрос о трансфере в ближайшее трансферное окно или связаться с агентом Винисиуса, чтобы обсудить переход вингера следующим летом.

Контракт 25-летнего футболиста рассчитан до 2027 года. В текущем сезоне бразилец провёл 23 матча за Реал. В его активе — 6 голов и 5 результативных передач.

Добавим, что на данный момент руководство Реала обеспокоено отсутствием коммуникации между игроками и Хаби Алонсо.

