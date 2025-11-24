Руководство Реала обеспокоено связью тренерского штаба и команды

Между тренерским штабом Хаби Алонсо и игроками мадридского Реала возникли проблемы в коммуникации.

По имеющейся информации As, связь между игроками и тренерским штабом была утрачена после матча Реала против Барселоны в октябре.

Отмечается, что также изменилась динамика и поведение команды во время матчей. As считает, что проблема заключается в тренерском штабе испанского специалиста. В матче против Эльче Реал проявил слабость при первых же признаках проблем.

Руководство "сливочных" считает, что Алонсо должен повлиять на ситуацию внутри команды, и реакция должна последовать как можно скорее.

На данный момент Реал Мадрид лидирует в таблице, опережая Барселону на одно очко.

