Эльче - Реал 2:2: обзор матча и результат игры 23.11.2025

В воскресенье, 23 ноября, мадридский Реал встречался на выезде с Эльче в матче 13-го тура испанской Ла Лиги.

Подопечным Хаби Алонсо пришлось дважды отыгрываться по ходу поединка, который они завершили результативной ничьей 2:2.

В первом тайме соперники обошлись без голов, а в начале второй половины встречи Эльче повел в противостоянии усилиями выпускника академии Реала Алеша Фебаса. На это мадридская команда сумела ответить на 78-й минуте результативным ударом Дина Хейсена.

На 84-й минуте еще один бывший игрок "сливочных" Альваро Родригес снова вывел Эльче вперед, однако спустя три минуты Джуд Беллингем восстановил паритет. Уже в компенсирование время хозяева поля остались в меньшинстве после удаления Виктора Чуста.

Реал с 32 очками на данный момент лидирует в Ла Лиге, опережая Барселону на один балл. Эльче занимает 11-е место, имея в своем активе 16 пунктов.

Статистика матча Эльче - Реал 13-го тура чемпионата Испании

Эльче - Реал 2:2

Голы: Фебас, 53, Родригес, 84 - Хейсен, 78, Беллингем, 87

Ожидаемые голы (xG): 1.67 - 3.33

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 15 - 20

Удары в створ: 6 - 7

Угловые: 2 - 8

Фолы: 10 - 8

Эльче: Пенья - Форт (Педроса, 66), Нуньес, Аффенгрубер, Чуст, Валера (Петр, 83) - Агуадо (Бигас, 83), Фебас, Диангана (Нету, 66) - Мир, А. Силва (А. Родригес, 79).

Реал: Куртуа - Асенсио, Хейсен, Каррерас (Диас, 88) - Александер-Арнольд, Гюллер (Гонсало Гарсия, 64), Себальос (Камавинга, 57), Фран Гарсия (Вальверде, 57) - Беллингем - Родриго (Винисиус, 57), Мбаппе.

Предупреждения: Аффенгрубер, Чуст, Фебас.

Удаление: Чуст, 90+6.

