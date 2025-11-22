Барселона отпраздновала возвращение на Камп Ноу уверенной победой

В субботу, 22 ноября, Барселона наконец вернулась на Камп Ноу с матчем против Атлетика.

И уже на самом старте матча Левандовски открыл счет ударом в нижний угол. При этом второго гола фанатам пришлось ждать вплоть до самого конца тайма, Торрес забил уже в компенсированное время.

Второй тайм оказался точной копией первого. Не успел судья дать стартовый свисток, как каталонцы снова забили - гол в домашнем матче записал на свой счет Фермин Лопес. Вскоре Атлетик и вовсе остался вдесятером.

Барселона стало сложнее атаковать закрывшегося соперника, да и не было большой нужды, так как счет уже был комфортным. Однако под занавес поединка Торрес оформил дубль, завершив матч разгромной победой.

Барселона - Атлетик 4:0

Голы: Левандовски, 4, Торрес, 45+3, 90, Лопес, 48

