iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона отпраздновала возвращение на Камп Ноу уверенной победой

Каталонцы разгромили Атлетик.
Вчера, 19:25       Автор: Андрей Безуглый
Барселона - Атлетик / Getty Images
Барселона - Атлетик / Getty Images

В субботу, 22 ноября, Барселона наконец вернулась на Камп Ноу с матчем против Атлетика.

И уже на самом старте матча Левандовски открыл счет ударом в нижний угол. При этом второго гола фанатам пришлось ждать вплоть до самого конца тайма, Торрес забил уже в компенсированное время.

Второй тайм оказался точной копией первого. Не успел судья дать стартовый свисток, как каталонцы снова забили - гол в домашнем матче записал на свой счет Фермин Лопес. Вскоре Атлетик и вовсе остался вдесятером.

Барселона стало сложнее атаковать закрывшегося соперника, да и не было большой нужды, так как счет уже был комфортным. Однако под занавес поединка Торрес оформил дубль, завершив матч разгромной победой.

Барселона - Атлетик 4:0
Голы: Левандовски, 4, Торрес, 45+3, 90, Лопес, 48

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Атлетик Бильбао

Статьи по теме

Флик раскрыл кадровую ситуацию внутри Барселоны Флик раскрыл кадровую ситуацию внутри Барселоны
Тренер Барселоны сообщил о возвращении в строй лидеров команды Тренер Барселоны сообщил о возвращении в строй лидеров команды
Стало известно, почему Барселона умоляла Левандовски не забивать в концовке сезона Стало известно, почему Барселона умоляла Левандовски не забивать в концовке сезона
Байер может потерять еще одну звезду Байер может потерять еще одну звезду

Видео

Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем
Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Забарного ждёт дуэль с Гавром, а Ньюкасл проверит силы в матче с Ман Сити
просмотров

Последние новости

Европа00:10
ПСЖ с Забарным разгромил Гавр
Вчера, 23:54
Украина23:54
Календарь Шахтера: "горняки" оформили разгром Оболони
Европа23:40
Наполи уверенно переиграл Аталанту
Украина23:12
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели третье поражение подряд в УПЛ
НБА22:56
Харден впервые в сезоне набрал 50+ очков
Снукер22:22
Бойко одолел первый раунд квалификации UK Championship
Украина21:44
УПЛ: Шахтер уничтожил Оболонь, Колос одолел Динамо, Металлист 1925 победил Карпаты
Европа21:30
Ньюкасл одолел Манчестер Сити
Формула 120:57
Ферстаппен потеряет большинство инженеров перед новым сезоном
НБА20:28
Легенда НБА завершит карьеру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK