Реал с дублем Мбаппе разбил Атлетик

Подопечные Алонсо в одном очке от Барселоны.
Вчера, 21:50       Автор: Андрей Безуглый
Килиан Мбаппе / Getty Images
В среду, 3 декабря, Реал отправился в гости к Атлетику в рамках 19-го тура Ла Лиги.

Сразу же гости показали, что приехали сюда за победой. Мбаппе мог открывать счет сразу же, но Симон справился с ударом француза. Однако еще через две минуты Килиан пробил по воротам уже без шансов для кипера.

Ближе к концу тайма Атлетик нашел свои варианты атак, но Куртуа играл уверенно и сохранил ворота сухими. А под занавес тайма Мбаппе нашел пасом Камавингу, который удвоил преимущство гостей.

Второй тайм также прошел под диктовку Реала. Хозяева имели пару возможностей, но единственный гол в следующие 45 минут снова забили гости. Мбаппе решился на дальний удар и прошил Симона в дальний левый угол.

Атлетик - Реал 0:3
Голы: Мбаппе, 7, 59, Камавинга, 42

