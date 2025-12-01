iSport.ua
Манчестер Юнайтед готов выложить 100 млн евро за игрока Реала

Английский клуб нацелился на Вальверде.
Вчера, 13:59       Автор: Валентина Чорноштан
Федерико Вальверде / Getty Images
Федерико Вальверде / Getty Images

Манчестер Юнайтед серьёзно настроен на подписание Федерико Вальверде, сообщает Fichajes.

По имеющейся информации, "красные дьяволы" хотят подписать полузащитника мадридского Реала Федерико Вальверде на фоне его недопониманий с главным тренером сливочных Хаби Алонсо.

Отмечается, что если Реал согласится продать уругвайского игрока, то только за 100 миллионов евро.

Напомним, что за этот сезон 27-летний полузащитник провёл 18 матчей во всех турнирах, отметившись 4 результативными передачами.

Ранее сообщалось о судьбе Вальверде в Реале.

