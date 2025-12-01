Манчестер Юнайтед готов выложить 100 млн евро за игрока Реала

Манчестер Юнайтед серьёзно настроен на подписание Федерико Вальверде, сообщает Fichajes.

По имеющейся информации, "красные дьяволы" хотят подписать полузащитника мадридского Реала Федерико Вальверде на фоне его недопониманий с главным тренером сливочных Хаби Алонсо.

Отмечается, что если Реал согласится продать уругвайского игрока, то только за 100 миллионов евро.

Напомним, что за этот сезон 27-летний полузащитник провёл 18 матчей во всех турнирах, отметившись 4 результативными передачами.

Ранее сообщалось о судьбе Вальверде в Реале.

