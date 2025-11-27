iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Звёздный полузащитник может уйти из Реала этим летом

Алонсо принял решение по Вальверде.
Сегодня, 14:48       Автор: Валентина Чорноштан
Федерико Вальверде / Getty Images
Федерико Вальверде / Getty Images

Федерико Вальверде может покинуть испанскую команду. Об этом сообщает Fichajes.

По имеющейся информации, главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо сообщил руководству команды, что не видит уругвайского полузащитника в составе сливочных.

Отмечается, что руководство дало зелёный свет на продажу 27-летнего игрока. Футболистом интересуются клубы из АПЛ.

В нынешнем сезоне Федерико Вальверде сыграл 17 матчей во всех турнирах и отметился четырьмя голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что Винисиус прекратил переговоры о новом контракте с Реалом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хаби Алонсо Реал Мадрид Федерико Вальверде

Статьи по теме

"Мы стали едины": Вальверде отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке Реала "Мы стали едины": Вальверде отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке Реала
Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов
ПСВ повторил достижения Реала на Энфилде в еврокубках ПСВ повторил достижения Реала на Энфилде в еврокубках
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся в гостях с Омонией в матче Лиги конференций Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся в гостях с Омонией в матче Лиги конференций

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: Рома против бывшего клуба Довбика, Динамо и Шахтер в Лиге конференций
просмотров
УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль опозорился с ПСВ, Тоттенхэм проиграл перестрелку с ПСЖ, Атлетико дожал Интер
просмотров

Последние новости

Украина18:55
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся в гостях с Омонией в матче Лиги конференций
ММА18:50
Амосов получил соперника на дебют в UFC
Европа18:28
"Мы стали едины": Вальверде отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке Реала
Другие18:05
Бондарев получил команду на новый сезон итальянской Формулы-4
Лига Чемпионов17:50
Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов
Европа17:29
Руководство Ливерпуля определилось с судьбой Слота
Киберспорт17:20
NaVi уступили Xtreme Gaming и сыграют с Falcons на BLAST Slam V
Теннис17:00
Соболева победила Понше и продолжает борьбу в Трнаве
Европа16:40
ПСВ повторил достижения Реала на Энфилде в еврокубках
Формула 116:21
Пиастри объяснил, почему не поможет Норрису в чемпионской гонке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK