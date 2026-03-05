iSport.ua
Хавбек ПСЖ включил себя в число лучших игроков в мире

Хотя лучшим Витинья все же назвал другого игрока.
Сегодня, 18:33       Автор: Андрей Безуглый
Витинья / Getty Images
Витинья / Getty Images

Полузащитник ПСЖ Витинья считает, что является одним из лучших хавбеков мира.

Журналисты спросили о португальца, кого он считает лучшими в мире на его позиции. И первым в список лучших Витинья включил себя.

Однако самым лучшим полузащитником мира он выделил все же другого игрока.

Я не люблю говорить, что я лучший полузащитник, это высокомерно. Но я знаю, что, возможно, я вхожу в число лучших.

Я бы поставил Педри на первое место. Он волшебный, его игра захватывает. Когда играешь против него, понимаешь это еще лучше…

Мне немного сложно назвать тройку лучших. Трудно выбрать только двоих. Я бы поставил Жоау Невеша и Бруну Фернандеша.

Они оба там, вместе с Педри и мной. Так что у меня нет тройки лучших, у меня есть четверка лучших

Ранее также стали известны сроки восстановления другого звездного португальца.

