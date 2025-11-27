Полузащитник ПСЖ повторил достижение Месси и Роналду

Cтал девятым футболистом с хет-триком против команд АПЛ.

Полузащитник ПСЖ Витинья в матче против Тоттенхэма в рамках Лиги чемпионов смог оформить хет-трик.

Vitinha is the 9th different player to score a hat-trick against English opposition in the Champions League:



◎ Ronaldo vs. Man Utd (2003)

◎ Tuncay vs. Man Utd (2004)

◎ Messi vs. Arsenal & Man City

◎ Gnabry vs. Tottenham (2019)

◎ Nkunku vs. Man City (2021)

Тем самым он стал 9-м футболистом, которому удалось сделать хет-трик в матчах Лиги чемпионов против команд АПЛ. Теперь он вошел в число других игроков, а именно:

Роналду против Манчестер Юнайтед (2003); Тунджай против Манчестер Юнайтед (2004); Месси против Арсенала и Манчестер Сити; Гнабри против Тоттенхэма (2019); Нкунку против Манчестер Сити (2021); Бензема против Челси (2022); Дьокереш против Манчестер Сити (2024); Мбаппе против Манчестер Сити (2025).

