Полузащитник ПСЖ повторил достижение Месси и Роналду
Cтал девятым футболистом с хет-триком против команд АПЛ.
Полузащитник ПСЖ Витинья в матче против Тоттенхэма в рамках Лиги чемпионов смог оформить хет-трик.
Vitinha is the 9th different player to score a hat-trick against English opposition in the Champions League:— Squawka (@Squawka) November 26, 2025
◎ Ronaldo vs. Man Utd (2003)
◎ Tuncay vs. Man Utd (2004)
◎ Messi vs. Arsenal & Man City
◎ Gnabry vs. Tottenham (2019)
◎ Nkunku vs. Man City (2021)
◎ Benzema… pic.twitter.com/t3jSr23Pzc
Тем самым он стал 9-м футболистом, которому удалось сделать хет-трик в матчах Лиги чемпионов против команд АПЛ. Теперь он вошел в число других игроков, а именно:
- Роналду против Манчестер Юнайтед (2003);
- Тунджай против Манчестер Юнайтед (2004);
- Месси против Арсенала и Манчестер Сити;
- Гнабри против Тоттенхэма (2019);
- Нкунку против Манчестер Сити (2021);
- Бензема против Челси (2022);
- Дьокереш против Манчестер Сити (2024);
- Мбаппе против Манчестер Сити (2025).
