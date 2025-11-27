iSport.ua
Полузащитник ПСЖ повторил достижение Месси и Роналду

Cтал девятым футболистом с хет-триком против команд АПЛ.
Сегодня, 14:25       Автор: Валентина Чорноштан
Витинья / Getty Images
Полузащитник ПСЖ Витинья в матче против Тоттенхэма в рамках Лиги чемпионов смог оформить хет-трик.

Тем самым он стал 9-м футболистом, которому удалось сделать хет-трик в матчах Лиги чемпионов против команд АПЛ. Теперь он вошел в число других игроков, а именно:

  1. Роналду против Манчестер Юнайтед (2003);
  2. Тунджай против Манчестер Юнайтед (2004);
  3. Месси против Арсенала и Манчестер Сити;
  4. Гнабри против Тоттенхэма (2019);
  5. Нкунку против Манчестер Сити (2021);
  6. Бензема против Челси (2022);
  7. Дьокереш против Манчестер Сити (2024);
  8. Мбаппе против Манчестер Сити (2025).

Посмотреть результаты других матчей 5-го тура Лиги чемпионов можно здесь.

