Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025

Вингер ПСЖ Дезире Дуэ получил награду Golden Boy-2025 лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.

Об этом сообщает официальный сайт парижского клуба.

Приз 20-летнему французу вручили в понедельник, 1 декабря, на специальной церемонии в Турине, организованной итальянским изданием Tuttosport.

Источник: psg.fr

"Меня переполняет чувство большой гордости и счастья. Командная работа окупилась, ведь именно благодаря ей ПСЖ достиг своих величайших целей в этом году, наслаждаясь лучшим сезоном в своей истории. Это результат коллективных усилий. Я очень рад получить эту награду, которая отражает трофеи, выигранные с командой, и мой вклад в важные матчи. Я думаю, прежде всего о своей семье. Потом, конечно, о моих товарищах по команде, тренере, персонале, менеджерах и всех работающих в клубе, особенно о нашем президенте Нассере Аль-Хелаифи, который поверил в меня и привел меня в ПСЖ. Без них я бы не смог выиграть награду Golden Boy", - заявил Дуэ.

В прошлом сезоне, который стал для него первым в составе ПСЖ, Дуэ провел 61 матч во всех турнирах, отличившись 16 забитыми мячами и 16 голевыми передачами.

Вместе с командой он завоевал чемпионство и Кубок Франции, а также выиграл Лигу чемпионов, оформив дубль и ассист в финале турнира против миланского Интера (5:0).

Ранее сообщалось, что одноклубник Дуэ Ашраф Хакими был признан лучшим африканским игроком 2025 года.

