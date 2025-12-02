iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025

Вингер ПСЖ ранее был признан лучшим молодым футболистом Европы.
Сегодня, 00:30       Автор: Игорь Мищук
Дезире Дуэ / Getty Images
Дезире Дуэ / Getty Images

Вингер ПСЖ Дезире Дуэ получил награду Golden Boy-2025 лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.

Об этом сообщает официальный сайт парижского клуба.

Читай также: Мбаппе, Ямаль, Дембеле и другие претендуют на звание лучшего футболиста по версии Globe Soccer Awards

Приз 20-летнему французу вручили в понедельник, 1 декабря, на специальной церемонии в Турине, организованной итальянским изданием Tuttosport.

Источник: psg.fr

"Меня переполняет чувство большой гордости и счастья. Командная работа окупилась, ведь именно благодаря ей ПСЖ достиг своих величайших целей в этом году, наслаждаясь лучшим сезоном в своей истории. Это результат коллективных усилий. Я очень рад получить эту награду, которая отражает трофеи, выигранные с командой, и мой вклад в важные матчи. Я думаю, прежде всего о своей семье. Потом, конечно, о моих товарищах по команде, тренере, персонале, менеджерах и всех работающих в клубе, особенно о нашем президенте Нассере Аль-Хелаифи, который поверил в меня и привел меня в ПСЖ. Без них я бы не смог выиграть награду Golden Boy", - заявил Дуэ.

Источник: psg.fr

В прошлом сезоне, который стал для него первым в составе ПСЖ, Дуэ провел 61 матч во всех турнирах, отличившись 16 забитыми мячами и 16 голевыми передачами.

Вместе с командой он завоевал чемпионство и Кубок Франции, а также выиграл Лигу чемпионов, оформив дубль и ассист в финале турнира против миланского Интера (5:0).

Ранее сообщалось, что одноклубник Дуэ Ашраф Хакими был признан лучшим африканским игроком 2025 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Golden Boy Дезире Дуэ

Статьи по теме

ПСЖ без Забарного уступил Монако ПСЖ без Забарного уступил Монако
Полузащитник ПСЖ повторил достижение Месси и Роналду Полузащитник ПСЖ повторил достижение Месси и Роналду
ПСЖ презентовал четвертую форму на этот сезон ПСЖ презентовал четвертую форму на этот сезон
Лига чемпионов: превью 5-го тура - Бавария и Барселона едут в Лондон Лига чемпионов: превью 5-го тура - Бавария и Барселона едут в Лондон

Видео

НХЛ: Питтсбург разгромил Филадельфию, Баффало - Виннипег
НХЛ: Питтсбург разгромил Филадельфию, Баффало - Виннипег

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Вирер выиграла женскую индивидуальную гонку в Эстерсунде, украинки - вне топ-40
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи Эвертона, Манчестер Сити, Барселоны и кубковые встречи
просмотров

Последние новости

Европа22:22
Холанд быстрее всего в АПЛ покорил гроссмейстерский рубеж
Теннис21:56
Серена Уильямс близка к возвращению на корт
Бокс21:18
Чемпион мира в среднем весе попался на допинге
НБА20:42
Экс-звезда НБА объявил о завершении карьеры
Украина20:15
УХЛ: Одесчина одолела Крыжинку
Бокс19:58
Усик подтвердил намерение подраться с Полом в октагоне
Киберспорт19:55
Passion UA ​​Зинченко пробились в третью стадию "мажора" в Венгрии
Европа19:28
Реал сообщил о новой травме своего защитника
Другие страны19:17
Экс-форвард Ливерпуля спустя полгода разочаровался в Саудовской Аравии
Биатлон18:45
Биатлон-2025/2026: Вирер выиграла женскую индивидуальную гонку в Эстерсунде, украинки - вне топ-40
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK