Лига чемпионов: превью 5-го тура - Бавария и Барселона едут в Лондон

Пятый тур группового этапа Лиги чемпионов традиционно становится моментом истины для многих команд. Именно сейчас фавориты стремятся закрепить свои позиции и досрочно гарантировать выход в плей-офф, тогда как аутсайдеры хватаются за последний шанс сохранить интригу.

Первый игровой день - 25 ноября

19:45 Аякс - Бенфика

19:45 Галатасарай - Юнион Сент-Жилуаз

На этой неделе программу Лиги чемпионов откроет встреча аутсайдеров - Аякс и Бенфика пока не набрали ни одного очка, так что после их матча хотя бы одна команда точно сдвинется с "нуля".

А во второй встрече Галатасарай попытается выиграть уже ЧЕТВЕРТЫЙ матч подряд и подняться в ТОП-8.

22:00 Буде/Глимт - Ювентус

22:00 Наполи - Карабах

Итальянские гранды, Ювентус и Наполи, получили соперников, которых формально можно назвать андердогами, но недооценивать их не стоит. Туринцы отправятся на север, где их примет Буде/Глимт, тогда как Наполи столкнется с главным открытием первой части турнира - Карабахом.

22:00 Манчестер Сити - Байер Леверкузен

22:00 Боруссия Дортмунд - Вильярреал

У Байера и Боруссии - диаметрально разные испытания. Леверкузен отправляется в гости к грозному Манчестер Сити, где даже ничья будет большим успехом. А вот "шмелям" предстоит сыграть с другим "желтым" клубом - Вильярреалом, и здесь уже дортмундцы выглядят фаворитами.

22:00 Славия Прага - Атлетик Бильбао

22:00 Марсель - Ньюкасл Юнайтед

Марсель на "Велодроме" с Мейсоном Гринвудом, который находится в хорошей форме, попробует сдержать крепкий Ньюкасл, подходящий к игре после трех побед подряд и намеренный умножить свои очки.

22:00 Челси - Барселона

А главной афишей первого игрового дня станет дуэль Челси и Барселоны - команд, которые неоднократно выясняли отношения в ЛЧ и подарили болельщикам немало легендарных противостояний.

Второй игровой день - 26 ноября

19:45 Пафос - Монако

19:45 Копенгаген - Кайрат

Второй игровой день Лиги чемпионов начнется не с самых громких афиш, зато с поединков, где обещана настоящая борьба. Пафос, вдохновленный своей первой победой в турнире, примет Монако с Полем Погба, тогда как Кайрат отправится в Копенгаген - пока обе команды имеют в активе лишь по одному очку.

22:00 ПСЖ - Тоттенхэм

22:00 Олимпиакос - Реал Мадрид

Далее болельщиков ждет серия по-настоящему интересных противостояний. Так, Тоттенхэм сыграет на поле ПСЖ, который в прошлом туре уступил Баварии и теперь стремится быстро вернуть себе уверенность.

Реал также подходит к матчу после поражения и отправляется в Грецию, где его встретит Олимпиакос. Конечно, мадридцы выглядят так, будто не должны терять очки, но в футболе возможно все.

22:00 Ливерпуль - ПСВ

22:00 Айнтрахт Франкфурт - Аталанта

Ливерпуль продолжает лихорадить: в ЛЧ команда вроде бы держится, но в целом переживает непростой период - две сокрушительные неудачи подряд красноречиво об этом говорят. Теперь у мерсисайдцев шанс реабилитироваться в поединке с ПСВ, хотя вовсе не факт, что это будет легко.

22:00 Атлетико Мадрид - Интер

22:00 Спортинг Лиссабон - Брюгге

Атлетико против Интера - еще одно чрезвычайно интересное противостояние, в котором сложно что-либо прогнозировать. Хотя все привыкли считать мадридцев образцом оборонительной надежности, в этом розыгрыше ЛЧ они пропускают в каждом матче. Зато Интер держит ворота почти сухими - забить ему удалось лишь Кайрату. В то же время итальянцы подходят к игре не в лучшем настроении - после поражения в дерби от Милана.

22:00 Арсенал - Бавария

Но все эти встречи затмевает главная афиша дня: Арсенал - Бавария! Лондонцы исторически часто страдали от мюнхенцев, но на этот раз обе команды находятся в отличной форме, так что противостояние обещает быть невероятно зрелищным.

