Лидс дома уверенно разбил Челси

"Синие" не смогли конвертировать доминирование в голы.
Сегодня, 00:17       Автор: Андрей Безуглый
Лидс Челси / Getty Images
Лидс Челси / Getty Images

В среду, 3 декабря, Лидс принимал дома Челси в рамках 14-го тура АПЛ.

Хозяева начали ударно, провели ряд атак, и уже на шестой минуте Бийол спокойно расстрелял ворота лондонцев.

После этого Челси изо всех сил надавил на соперника, но атаки у "синих" никак не получались. Зато все получалось у Лидса: под конец тайма Танака решился на дальний удар, который влетел точно в правый угол ворот Санчеса.

Сразу после перерыва Челси наконец сумел отыграть один мяч усилиями Нету, но сразу же прилетел ответ в виде гола Нмечи. К счастью для Челси, VAR не засчитал гол немца. 

Но Лидс все равно получил свой третий гол. Защита Челси допустила грубую ошибку, позволив Калверту-Льюину легко забить гол, установив окончательный счет.

Лидс - Челси 3:1
Голы: Бийол, 6, Танака, 43, Калверт-Льюин, 72 - Нету, 50

