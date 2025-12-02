Сын Тьяго Силвы подписал первый профессиональный контракт с Челси

Исаго Силва, сын бывшего защитника Челси и сборной Бразилии Тьяго Силвы, подписал первый профессиональный контракт с "синими".

Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

17-летний бразилец может выступать на позиции как левого, так и центрального защитника.

Исаго Силва присоединился к академии Челси несколько лет назад, пополнив состав команды U-13. В прошлом сезоне он дебютировал за команду U-18, а в нынешнем провел один матч в АПЛ U-18.

Тьяго Силва известен своими выступлениями за Милан, ПСЖ и Челси, в составе которого в сезоне-2020/21 выиграл Лигу чемпионов. Ныне 41-летний бразилец продолжает играть на родине, являясь капитаном Флуминенсе.

Ранее сообщалось, что вариант возвращения Силвы в свой состав рассматривает Милан.

