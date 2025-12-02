iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Сын Тьяго Силвы подписал первый профессиональный контракт с Челси

17-летний Исаго Силва ныне представляет юношескую команду "синих".
Сегодня, 13:15       Автор: Игорь Мищук
Исаго Силва / chelseafc.com
Исаго Силва / chelseafc.com

Исаго Силва, сын бывшего защитника Челси и сборной Бразилии Тьяго Силвы, подписал первый профессиональный контракт с "синими".

Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

17-летний бразилец может выступать на позиции как левого, так и центрального защитника.

Читай также: Лидер Челси возобновил тренировки после травмы

Исаго Силва присоединился к академии Челси несколько лет назад, пополнив состав команды U-13. В прошлом сезоне он дебютировал за команду U-18, а в нынешнем провел один матч в АПЛ U-18.

Тьяго Силва известен своими выступлениями за Милан, ПСЖ и Челси, в составе которого в сезоне-2020/21 выиграл Лигу чемпионов. Ныне 41-летний бразилец продолжает играть на родине, являясь капитаном Флуминенсе.

Ранее сообщалось, что вариант возвращения Силвы в свой состав рассматривает Милан.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Тьяго Силва

Статьи по теме

Челси вдесятером удержал ничью с Арсеналом Челси вдесятером удержал ничью с Арсеналом
Барселона прервала впечатляющую серию голов в ЛЧ и чемпионате Барселона прервала впечатляющую серию голов в ЛЧ и чемпионате
Челси в большинстве легко разбил Барселону Челси в большинстве легко разбил Барселону
Лига чемпионов: превью 5-го тура - Бавария и Барселона едут в Лондон Лига чемпионов: превью 5-го тура - Бавария и Барселона едут в Лондон

Видео

НХЛ: Питтсбург разгромил Филадельфию, Баффало - Виннипег
НХЛ: Питтсбург разгромил Филадельфию, Баффало - Виннипег

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Вирер выиграла женскую индивидуальную гонку в Эстерсунде, украинки - вне топ-40
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи Эвертона, Манчестер Сити, Барселоны и кубковые встречи
просмотров

Последние новости

Европа22:22
Холанд быстрее всего в АПЛ покорил гроссмейстерский рубеж
Теннис21:56
Серена Уильямс близка к возвращению на корт
Бокс21:18
Чемпион мира в среднем весе попался на допинге
НБА20:42
Экс-звезда НБА объявил о завершении карьеры
Украина20:15
УХЛ: Одесчина одолела Крыжинку
Бокс19:58
Усик подтвердил намерение подраться с Полом в октагоне
Киберспорт19:55
Passion UA ​​Зинченко пробились в третью стадию "мажора" в Венгрии
Европа19:28
Реал сообщил о новой травме своего защитника
Другие страны19:17
Экс-форвард Ливерпуля спустя полгода разочаровался в Саудовской Аравии
Биатлон18:45
Биатлон-2025/2026: Вирер выиграла женскую индивидуальную гонку в Эстерсунде, украинки - вне топ-40
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK