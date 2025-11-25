Челси в большинстве легко разбил Барселону

Во вторник, 25 ноября, в центральном матче 5-го тура Лиги чемпионов Челси принимал Барселону.

Уже на четвертой минуте мяч оказался в сетке каталонцев, но Фернандес сыграл рукой. На это Барселона ответила своей атакой, но Торрес не попал в створ.

Следующие 20 минут прошли в борьбе за контроль, а затем Энцо снова забил, но теперь засчитать мяч не дал офсайд. Зато через пару минут мяч по всем правилам в собственные ворота отправил Жюль Кунде, а потом конец тайма каталонцы еще и остались вдесятером после удаления Араухо.

И уже во втором тайме на поле полностью доминировали лондонцы. На 51-й минуте был не засчитан гол Сантоса, на 55-й Эстевао все же удвоил счет, а на 73-й Делап установил окончательный счет 3:0. Рафинья нанес единственный удар в створ от каталонцев во второй половине игры, но Санчес в красивом сейве отбил мяч.

Челси - Барселона 3:0

Голы: Кунде (автогол), 27, Эстевао, 55, Делап, 73

Челси: Санчес — Гюсто (Сантос, 46), Фофана, Чалоба, Кукурелья — Джеймс (Ачимпонг, 82), Кайседо, Эстевао (Джордж, 83), Фернандес, Гарначо (Делап, 59) — Нету (Гиттенс, 76).

Барселона: Гарсия — Кунде, Араухо, Кубарси, Бальде (Мартин, 80) — де Йонг, Э. Гарсия, Фермин (Кристенсен, 62) — Ямал (Ольмо, 80), Левандовски (Рафинья, 62), Торрес (Рэшфорд, 46).

