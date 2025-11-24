Лидер Челси возобновил тренировки после травмы

Полузащитник Челси Коул Палмер возобновил тренировки после перелома пальца.

Главный тренер "синих" Энцо Мареска сообщил, что 23-летний футболист будет недоступным для ближайших матчей, но чувствует себя он уже хорошо.

Читай также: Известно, какие ключевые игроки Челси и Барселоны пропустят встречу

"Мы не знаем, когда он полностью восстановится, но это будет скоро. Он уже на поле и уже касается мяча. Он хорошо себя чувствует.

Сейчас мы сосредоточены только на завтрашнем матче. Это игра Лиги чемпионов против Барселоны, на ней мы сконцентрированы, а затем будем смотреть вперед, на Арсенал.

Не думаю, что он будет доступен для этих двух игр, но он чувствует себя хорошо", - приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Напомним, ранее стало известно, что Палмер сломал палец на ноге. До этого полузащитник с середины сентября не играл из-за повреждения паха.

В нынешнем сезоне Палмер успел провести за Челси четыре матча во всех турнирах, отличившись двумя голами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!