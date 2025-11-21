iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лидер Челси вернулся в лазарет с бытовой травмой

Темная полоса хавбека продолжилась.
21 ноября, 13:12       Автор: Антон Федорцив
Коул Палмер / Getty Images
Коул Палмер / Getty Images

Полузащитник Коул Палмер не поможет лондонскому Челси в предстоящих поединках. Наставник "синих" Энцо Мареска объявил о новой травме англичанина, сообщает официальный сайт клуба.

"Коул точно не будет доступен для завтрашнего матча. Безусловно, он не сыграет Бернли, и точно не в поединках с Барселоной и Арсеналом. К сожалению, два дня назад у него дома произошел несчастный случай: он ударил палец на ноге. Это перелом. Неприятно, но такие вещи случаются.

Ничего слишком серьезного нет, но он чувствует боль в мизинце, поэтому он точно не будет доступен ни на этой неделе, ни на следующей", – объяснил главный тренер.

По словам Марески, Палмер был близок к возвращению на поле. Еще в середине сентября он травмировал пах и все это время восстанавливался. Ранее хавбек успел сыграть 4 поединка во всех турнирах, в которых оформил 2 гола.

Тем временем украинец Александр Зинченко не успел восстановиться до противостояния с Ливерпулем в чемпионате Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Коул Палмер Энцо Мареска

Статьи по теме

Челси поднялся на вторую строчку, обыграв Бернли Челси поднялся на вторую строчку, обыграв Бернли
Вратарь Челси может покинуть клуб уже в январе Вратарь Челси может покинуть клуб уже в январе
Названы номинанты на награду лучшему тренеру по версии Globe Soccer Awards Названы номинанты на награду лучшему тренеру по версии Globe Soccer Awards
Почему МЮ сорвал обмен игроков? Виноват один игрок Челси Почему МЮ сорвал обмен игроков? Виноват один игрок Челси

Видео

Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем
Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Забарного ждёт дуэль с Гавром, а Ньюкасл проверит силы в матче с Ман Сити
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:54
Украина23:54
Календарь Шахтера: "горняки" оформили разгром Оболони
Европа23:40
Наполи уверенно переиграл Аталанту
Украина23:12
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели третье поражение подряд в УПЛ
НБА22:56
Харден впервые в сезоне набрал 50+ очков
Снукер22:22
Бойко одолел первый раунд квалификации UK Championship
Украина21:44
УПЛ: Шахтер уничтожил Оболонь, Колос одолел Динамо, Металлист 1925 победил Карпаты
Европа21:30
Ньюкасл одолел Манчестер Сити
Формула 120:57
Ферстаппен потеряет большинство инженеров перед новым сезоном
НБА20:28
Легенда НБА завершит карьеру
Украина19:55
Шахтер разгромил Оболонь с голами защитников
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK