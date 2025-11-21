Лидер Челси вернулся в лазарет с бытовой травмой

Полузащитник Коул Палмер не поможет лондонскому Челси в предстоящих поединках. Наставник "синих" Энцо Мареска объявил о новой травме англичанина, сообщает официальный сайт клуба.

"Коул точно не будет доступен для завтрашнего матча. Безусловно, он не сыграет Бернли, и точно не в поединках с Барселоной и Арсеналом. К сожалению, два дня назад у него дома произошел несчастный случай: он ударил палец на ноге. Это перелом. Неприятно, но такие вещи случаются.

Ничего слишком серьезного нет, но он чувствует боль в мизинце, поэтому он точно не будет доступен ни на этой неделе, ни на следующей", – объяснил главный тренер.

По словам Марески, Палмер был близок к возвращению на поле. Еще в середине сентября он травмировал пах и все это время восстанавливался. Ранее хавбек успел сыграть 4 поединка во всех турнирах, в которых оформил 2 гола.

Тем временем украинец Александр Зинченко не успел восстановиться до противостояния с Ливерпулем в чемпионате Англии.

