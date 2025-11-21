iSport.ua
Футбол

Дайч раскрыл состояние Зинченко перед Ливерпулем

Тренер актуализировал информацию об украинце.
21 ноября, 12:28       Автор: Антон Федорцив
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Наставник английского Ноттингема Шон Дайч рассказал о восстановлении универсала Александра Зинченко. Арендованный исполнитель не поможет "лесникам" в 12-м туре Премьер-лиги, сообщает Nottingham Post.

"Александр Зинченко прогрессирует благодаря работе с командным научным отделом и физиотерапевтами, но пока он не с нами", – заявил менеджер.

Украинец получил повреждение в конце октября. Он пропустил 4 поединка Форест во всех турнирах и ноябрьские матчи сборной Украины. Статистика Зинченко в Ноттингеме – 6 матчей без результативных действий.

Тем временем лондонский Тоттенхэм не сумел оформить трансфер украинского вратаря.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ноттингем Форест Александр Зинченко Шон Дайч

