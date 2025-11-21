Тоттенхэм хотел подписать украинского вратаря, но получил отказ

Футболист останется в своей нынешней команде.

Английский Тоттенхэм хотел усилить вратарскую линию, подписав Андрея Лунина из мадридского Реала, сообщает Defensa Central.

По информации источника, англичане сделали предложение в размере близко 15 млн евро, но мадридский клуб не намерен отпускать украинского голкипера в зимнее трансферное окно.

В Мадриде считают, что отпускать второго вратаря в середине сезона слишком рискованно, так как у клуба в настоящее время нет опытного резервного варианта.

Тем не менее, ситуация может измениться летом, особенно если сам Лунин попросит рассмотреть варианты перехода.

Ранее голкипер прокомментировал слухи о том, что он не хочет приезжать в сборную Украины.

