Тоттенхэм хотел подписать украинского вратаря, но получил отказ

Футболист останется в своей нынешней команде.
21 ноября, 08:13       Автор: Василий Войтюк
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Английский Тоттенхэм хотел усилить вратарскую линию, подписав Андрея Лунина из мадридского Реала, сообщает Defensa Central.

По информации источника, англичане сделали предложение в размере близко 15 млн евро, но мадридский клуб не намерен отпускать украинского голкипера в зимнее трансферное окно. 

В Мадриде считают, что отпускать второго вратаря в середине сезона слишком рискованно, так как у клуба в настоящее время нет опытного резервного варианта.

Тем не менее, ситуация может измениться летом, особенно если сам Лунин попросит рассмотреть варианты перехода.

Ранее голкипер прокомментировал слухи о том, что он не хочет приезжать в сборную Украины.

