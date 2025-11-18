Лунин опроверг слухи о своем отказе играть за сборную Украины

Вратарь Реала и сборной Украины Андрей Лунин отреагировал на последние слухи.

Некоторые источники заявили, что 26-летний футболист отказывается играть за сборную Украины. Якобы в этом причина отсутствия в составе Лунина в последних двух матчах.

Однако футболист поспешил опровергнуть слухи, заявив, что всегда мечтал играть за национальную команду, как и любой другой игрок.

Учитывая, что в последнее время распространяют не то что ложную, а просто выдуманную информацию о том, что я отказываюсь представлять сборную Украины, я не могу молчать, особенно когда пытаются запятнать мое имя и поставить под сомнение мою любовь и преданность национальной команде.Прежде чем распространять любую информацию, уважаемые журналисты, убедитесь в ее правдивости. Кто-то из вас слышал от меня, что я отказываюсь приезжать в сборную, или от главного тренера?! Ответ — нет, потому что это априори невозможно — даже думать о том, чтобы не играть за сборную Украины, не то что говорить такое.Сборная — это мечта и цель каждого футболиста, и для меня это гордость — представлять цвета нашей страны. Было достаточно много игр, когда я не играл, а был на замене, и никаких проблем не было. Так с чего же им быть сейчас, когда мы все прекрасно понимаем, что это национальная сборная, и там главное — команда и результат?

