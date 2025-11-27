iSport.ua
Лунин - далеко не худший игрок Реала, несмотря на три пропущенных гола

Вратарь получил средние оценки.
Сегодня, 07:21       Автор: Василий Войтюк
Getty Images
Getty Images

Накануне в матче Лиги чемпионов между Реалом и Олимпиакосом впервые в сезоне в стартовом составе "сливочных" вышел украинский вратарь Андрей Лунин.

Несмотря на то, что Реал одержал победу, мадридцы все же умудрились пропустить целых три гола.

Вины Андрея Лунина в этих мячах большой не было, но все же из-за такого количества ожидать высокую оценку для украинца не стоило.

Так, Whoscored дал голкиперу оценку 6,7 (хуже оценки у двух защитников - Трента Александера-Арнольда и Рауля Асенсио, а также у Себальоса и Беллингема, которые вышли на поле на замену и провели более 30 минут). Портал SofaScore оценил Лунина в 6,3 балла (лучше, чем Вальверде и Менди).

Отметим, что Андрей успел совершить целых пять сейвов в этом матче, четыре из которых пришлись на удары из пределов штрафной.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Лунин

