iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лунин заменит Куртуа в матче Реала в Лиге чемпионов

Украинское дерби в ЛЧ, Лунин против Яремчука.
Вчера, 11:37       Автор: Валентина Чорноштан
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В среду, 26 ноября, мадридский Реал сыграет с Олимпиакосом в рамках Лиги чемпионов.

На воротах испанской команды вместо привычного Тибо Куртуа будет стоять украинский голкипер Андрей Лунин, сообщает DefensaCentral.

По имеющейся информации, причина выхода Лунина в стартовом составе - гастроэнтерит бельгийского вратаря. Куртуа физически не сможет помочь "сливочным".

Для Лунина этот матч может стать первым в сезоне. Отмечается, что Хаби Алонсо лично поговорил с украинцем о его ментальной подготовке, на что Андрей ответил, что готов провести матч Лиги чемпионов.

Напомним, что в составе Олимпиакоса играет Роман Яремчук. Выйдет ли он в стартовом составе, пока неизвестно.

Начало матча пятого тура Лиги чемпионов запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиакос Реал Мадрид Андрей Лунин

Статьи по теме

"Мы стали едины": Вальверде отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке Реала "Мы стали едины": Вальверде отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке Реала
Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов
ПСВ повторил достижения Реала на Энфилде в еврокубках ПСВ повторил достижения Реала на Энфилде в еврокубках
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся в гостях с Омонией в матче Лиги конференций Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся в гостях с Омонией в матче Лиги конференций

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: Рома против бывшего клуба Довбика, Динамо и Шахтер в Лиге конференций
просмотров
УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль опозорился с ПСВ, Тоттенхэм проиграл перестрелку с ПСЖ, Атлетико дожал Интер
просмотров

Последние новости

Украина18:55
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся в гостях с Омонией в матче Лиги конференций
ММА18:50
Амосов получил соперника на дебют в UFC
Европа18:28
"Мы стали едины": Вальверде отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке Реала
Другие18:05
Бондарев получил команду на новый сезон итальянской Формулы-4
Лига Чемпионов17:50
Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов
Европа17:29
Руководство Ливерпуля определилось с судьбой Слота
Киберспорт17:20
NaVi уступили Xtreme Gaming и сыграют с Falcons на BLAST Slam V
Теннис17:00
Соболева победила Понше и продолжает борьбу в Трнаве
Европа16:40
ПСВ повторил достижения Реала на Энфилде в еврокубках
Формула 116:21
Пиастри объяснил, почему не поможет Норрису в чемпионской гонке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK