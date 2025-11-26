Лунин заменит Куртуа в матче Реала в Лиге чемпионов

Украинское дерби в ЛЧ, Лунин против Яремчука.

В среду, 26 ноября, мадридский Реал сыграет с Олимпиакосом в рамках Лиги чемпионов.

На воротах испанской команды вместо привычного Тибо Куртуа будет стоять украинский голкипер Андрей Лунин, сообщает DefensaCentral.

По имеющейся информации, причина выхода Лунина в стартовом составе - гастроэнтерит бельгийского вратаря. Куртуа физически не сможет помочь "сливочным".

Для Лунина этот матч может стать первым в сезоне. Отмечается, что Хаби Алонсо лично поговорил с украинцем о его ментальной подготовке, на что Андрей ответил, что готов провести матч Лиги чемпионов.

Напомним, что в составе Олимпиакоса играет Роман Яремчук. Выйдет ли он в стартовом составе, пока неизвестно.

Начало матча пятого тура Лиги чемпионов запланировано на 22:00 по киевскому времени.

