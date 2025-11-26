iSport.ua
Реал с Луниным обыграл Олимпиакос благодаря каре Мбаппе

Королевский клуб сыграл по бразильскому принципу.
Вчера, 23:57       Автор: Антон Федорцив
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images

В пригороде Афин первыми забили хозяева. Уже на 8-й минуте Шикиньо с линии штрафной попал прямо в нижний угол. Украинец Лунин, подменивший больного Куртуа, спасти "сливочных" не сумел.

Ответ Реала еще до конца первой трети поединка оказался тройным. Роль мстителя на себя взял Мбаппе. Сначала он отличился с линии штрафной из-под двух защитников, а затем головой замкнул навес Гюлера.

Закрепил преимущество мадридцев Мбаппе на 29-й минуте. Нападающий воспользовался забросом Камавинга за спины защитников. На старте второго тайма Тареми отквитал один гол, но вскоре Мбаппе вовремя подставил ногу под чужими воротами.

Пытался закрутить интригу Эль-Кааби. На 81-й минуте он откликнулся на верховую передачу Стрефеццы. Но на большее Олимпиакос не замахнулся. Реал снова забил, сколько захотел, а соперник – сколько смог.

Статистика матча Олимпиакос – Реал 5-го тура Лиги чемпионов

Олимпиакос – Реал – 3:4
Голы: Шикинью, 8, Тареми, 52, Эль-Кааби, 81 – Мбаппе, 22, 24, 29, 60

Ожидаемые голы (xG): 1.57 - 1.65
Владение мячом: 41 % - 59 %
Удары: 18 - 15
Удары в створ: 8 - 7
Угловые: 3 - 5
Фолы: 12 - 7

