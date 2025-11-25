iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лунин получил шанс сыграть первый матч сезона в Лиге чемпионов

Украинцу не придется ждать Кубка Испании.
Сегодня, 12:59       Автор: Антон Федорцив
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Мадридский Реал остался без бельгийца Тибо Куртуа на матч 5-го тура Лиги чемпионов против пирейского Олимпиакоса. Основной вратарь "сливочных" оказался вне игры из-за вируса, сообщает официальный сайт клуба.

"После сегодняшнего осмотра медицинской службой мадридского Реала у Тибо Куртуа была диагностирована вирусная желудочно-кишечная инфекция. Он пропустит поездку в Афины. Врачи будут наблюдать за его состоянием", – говорится в заявлении пресс-службы.

В нынешнем сезоне ворота Реала защищал только Куртуа. В свою очередь украинец Андрей Лунин в последний раз одевал свитер мадридцев под занавес прошлой кампании. За годы на контракте резервный кипер сыграл 62 поединка во всех турнирах.

Напомним, звездное трио Реала недовольно сотрудничеством с главным тренером команды Хаби Алонсо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа Реал Мадрид Андрей Лунин

Статьи по теме

Реал настроен на обратный трансфер звезды Серии A Реал настроен на обратный трансфер звезды Серии A
Трио лидеров Реала недовольно работой с Хаби Алонсо Трио лидеров Реала недовольно работой с Хаби Алонсо
Винисиус разорвал переговоры о новом контракте с Реалом Винисиус разорвал переговоры о новом контракте с Реалом
Руководство Реала обеспокоено связью тренерского штаба и команды Руководство Реала обеспокоено связью тренерского штаба и команды

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: Челси встретится с Барселоной, Манчестер Сити примет Байер в новом туре Лиги чемпионов
просмотров
УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией
просмотров
Лига чемпионов: Арсенал проверит Баварию, Барселона отправится в Лондон, а ПСЖ с Забарным попытается обыграть Тоттенхэм
просмотров

Последние новости

Киберспорт15:35
NaVi стартуют на BLAST Slam V матчем против Team Yandex
Лига Чемпионов15:30
Лига чемпионов: превью 5-го тура - Бавария и Барселона едут в Лондон
Формула 115:00
Пирелли отказалась от самого нового типа шин
Европа14:25
Реал настроен на обратный трансфер звезды Серии A
Украина14:08
"Надеюсь помочь выиграть еврокубки и чемпионат": Очеретько отреагировал на новый контракт с Шахтером
Теннис13:59
Алейникова отреагировала на подъем в первую сотню рейтинга WTA
Бокс13:35
Санчес получит нового соперника для элиминатора за статус претендента для Усика
НБА13:26
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
Лига Чемпионов12:59
Лунин получил шанс сыграть первый матч сезона в Лиге чемпионов
Европа12:55
"Мне нравится": Тренер Эвертона дал неожиданную оценку удалению подопечного за потасовку с одноклубником
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK