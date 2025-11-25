Лунин получил шанс сыграть первый матч сезона в Лиге чемпионов

Мадридский Реал остался без бельгийца Тибо Куртуа на матч 5-го тура Лиги чемпионов против пирейского Олимпиакоса. Основной вратарь "сливочных" оказался вне игры из-за вируса, сообщает официальный сайт клуба.

"После сегодняшнего осмотра медицинской службой мадридского Реала у Тибо Куртуа была диагностирована вирусная желудочно-кишечная инфекция. Он пропустит поездку в Афины. Врачи будут наблюдать за его состоянием", – говорится в заявлении пресс-службы.

В нынешнем сезоне ворота Реала защищал только Куртуа. В свою очередь украинец Андрей Лунин в последний раз одевал свитер мадридцев под занавес прошлой кампании. За годы на контракте резервный кипер сыграл 62 поединка во всех турнирах.

Напомним, звездное трио Реала недовольно сотрудничеством с главным тренером команды Хаби Алонсо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!