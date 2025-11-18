iSport.ua
Медобследование Бенфики решит судьбу Судакова перед матчем ЛЧ

Украинец может пропустить ключевые матчи.
Вчера, 09:14       Автор: Валентина Чорноштан
Георгий Судаков / Getty Images
Медицинский штаб Бенфики проводит обследование Георгия Судакова.

У полузащитника сборной Украины выявлена перегрузка мышц левого бедра. По информации A Bola, португальская команда рассматривает возможность участия Судакова в ближайших матчах.

Если медицинский штаб даст зелёный свет относительно состояния украинца, он сможет принять участие в ближайшей игре Бенфики в Кубке Португалии, которая пройдёт 21 ноября.

Если ситуация с перегрузкой мышц не улучшится, скорее всего, Судакова мы увидим уже в матче Лиги чемпионов.

Ранее украинский полузащитник прокомментировал полученную травму.

