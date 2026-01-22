Оценка Судакова и Трубина в матче Лиги чемпионов

В рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов Бенфика сыграла против Ювентуса.

Украинцы из португальской команды Георгий Судаков и Анатолий Трубин появились на поле с первых минут встречи. Если голкипер провёл все 90 минут матча, то Судакова заменили на 69-й минуте игры.

Трубин в матче с Ювентусом пропустил два мяча, сделал 3 сейва, 27 раз коснулся мяча, отдал 18 точных передач из 22 попыток (81,82%), совершил 1 вынос мяча, выполнил 3 подбора и допустил 4 потери.

Хавбек Бенфики и сборной Украины сделал 47 касаний мяча, создал 3 момента, нанёс 4 удара по воротам (2 из которых в створ), отдал 21 точную передачу из 25 попыток (84%), выиграл 6 дуэлей из 7 (85,71%), выполнил 4 подбора, заработал на себе 3 фола, допустил 13 потерь и 3 неудачных приёма мяча.

После завершения матча статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру Трубина на 7.0 и 6.4 соответственно, а Судакова - на 7.0 и 7.0.

