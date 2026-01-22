iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Оценка Судакова и Трубина в матче Лиги чемпионов

Украинцы хорошо провели игру.
Сегодня, 07:28       Автор: Валентина Чорноштан
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

В рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов Бенфика сыграла против Ювентуса.

Украинцы из португальской команды Георгий Судаков и Анатолий Трубин появились на поле с первых минут встречи. Если голкипер провёл все 90 минут матча, то Судакова заменили на 69-й минуте игры.

Трубин в матче с Ювентусом пропустил два мяча, сделал 3 сейва, 27 раз коснулся мяча, отдал 18 точных передач из 22 попыток (81,82%), совершил 1 вынос мяча, выполнил 3 подбора и допустил 4 потери.

Хавбек Бенфики и сборной Украины сделал 47 касаний мяча, создал 3 момента, нанёс 4 удара по воротам (2 из которых в створ), отдал 21 точную передачу из 25 попыток (84%), выиграл 6 дуэлей из 7 (85,71%), выполнил 4 подбора, заработал на себе 3 фола, допустил 13 потерь и 3 неудачных приёма мяча.

После завершения матча статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру Трубина на 7.0 и 6.4 соответственно, а Судакова - на 7.0 и 7.0.

Узнать, как закончился этот еврокубковый матч, вы можете на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анатолий Трубин Геогрий Судаков

Статьи по теме

Бенфика с Трубиным и Судаковым уступила в гостях Ювентусу Бенфика с Трубиным и Судаковым уступила в гостях Ювентусу
Моуринью прокомментировал игру Судакова перед матчем ЛЧ с Ювентусом Моуринью прокомментировал игру Судакова перед матчем ЛЧ с Ювентусом
Оценки Трубина и Судакова за матч Бенфики против Риу Аве Оценки Трубина и Судакова за матч Бенфики против Риу Аве
Результативное действие Судакова помогло Бенфике победить Риу Аве Результативное действие Судакова помогло Бенфике победить Риу Аве

Видео

Неизвестный поджег статую Роналду, сняв все на видео
Неизвестный поджег статую Роналду, сняв все на видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Жанмонно и Дале-Шевдаль победами в гонках преследования закрыли этап в Рупольдинге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: возвращение Лиги Европы, Фенербахче сыграет с Астон Виллой, Рома против Штутгарта
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Европа11:28
Наполи и Рома ведут переговоры по Карраско
Бокс11:00
Тайсон Фьюри оценил будущий поединок Чисоры и Уайлдера
Теннис10:36
Киченок прошла во второй раунд Australian Open в парном разряде
ММА10:06
Ярослав Амосов раскрыл детали своего контракта с UFC
Лига Чемпионов09:48
Арсенал впечатляет результатами в ЛЧ. Сможет ли команда продолжить победную серию?
НХЛ09:23
НХЛ: Питтсбург победил Калгари, Торонто уступил Детройту
НБА08:59
НБА: Нью-Йорк разгромил Бруклин, Милуоки проиграл Оклахоме
Европа08:39
Неприятные новости для Эвертона. Лидер "ирисок" пропустит три месяца
Европа08:19
Тоттенхэм хочет подписать восходящую звезду Вест Хэма
Лига Чемпионов07:56
Ключевой игрок Барселоны травмировался в матче с аутсайдером ЛЧ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK