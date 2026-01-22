Ювентус - Бенфика 2:0: обзор матча и результат игры 21.01.2026

Лиссабонцы пропустили дважды и сами не реализовали пенальти.

В среду, 21 января, Ювентус принимал на своем поле Бенфику в рамках седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Подопечные Жозе Моуринью потерпели очередную неудачу в главном еврокубке, уступив туринцам со счетом 0:2.

В первом тайме соперники обошлись без забитых голов, а во второй половине встречи команда Лучано Спаллетти достаточно быстро оформила себе преимущество в два мяча. Сначала на 55-й минуте хозяев поля вывел вперед Кефрен Тюрам, пробив в левый нижний угол ворот. А спустя девять минут Уэстон Маккенни, обыгравшись с Джонатаном Дэвидом, вбежал в штрафную и отправил мяч в сетку.

Ближе к концу поединка гости получили шанс сократить отставание, заработав право на пенальти на 81-й минуте. К "точке" подошел Вангелис Павлидис, однако при пробитии поскользнулся и отправил мяч в сторону от ворот.

В этом матче ворота Бенифики защищал украинский голкипер Анатолий Трубин, а его соотечественник полузащитник Георгий Судаков также вышел на игру в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте.

Набрав 12 очков, Ювентус перед последним туром занимает 15-е место в общей турнирной таблице Лиги чемпионов. Бенфика расположилась на 29-й строчке, имея в своем активе шесть баллов.

Статистика матча Ювентус - Бенфика 2:0 седьмого тура Лиги чемпионов

Ювентус - Бенфика 2:0

Голы: Тюрам, 55, Маккенни, 64

На 81-й минуте матча Павлидис не реализовал пенальти

Ожидаемые голы (xG): 1.36 - 1.39

Владение мячом: 46% - 54%

Удары: 12 - 16

Удары в створ: 4 - 3

Угловые: 4 - 7

Фолы: 14 - 10

Ювентус: Ди Грегорио - Калулу, Бремер, Келли, Камбьязо (Кабаль, 70) - Локателли (Копмейнерс, 87), Тюрам - Маккенни, Миретти (Консейсау, 46), Йылдыз - Дэвид (Опенда, 70).

Бенфика: Трубин - Дедич, Араужу, Отаменди, Даль - Баррейру, Эурснес - Престианни (Регу, 77), Судаков (Барренечеа, 69), Шельдеруп (Иванович, 69) –- Павлидис.

Предупреждения: Локателли, Келли.

