Барселона обыграла Славию, Ливерпуль разгромил Марсель, Челси дожал Пафос

В среду, 21 января, были сыграны матчи седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Барселона в гостях одержала победу со счетом 4:2 над пражской Славией.

Уже в начале встречи каталонцы оказались в роли догоняющих, однако сумели отыграться и выйти вперед благодаря дублю Фермина Лопеса. Тем не менее на перерыв команды ушли при равном счете после автогола Роберта Левандовски. Во втором тайме гости оформили победный для себя результат усилиями Дани Ольмо и Левандовски.

Барселона с 13 очками расположилась на девятом месте общей турнирной таблицы Лиги чемпионов. Славия с тремя баллами занимает 34-ю позицию и потеряла шансы на плей-офф.

Статистика матча Славия - Барселона седьмого тура Лиги чемпионов

Славия - Барселона 2:4

Голы: Кушей, 10, Левандовски, 44 (аг) - Фермин, 34, 42, Ольмо, 63, Левандовски, 71

Ожидаемые голы (xG): 1.01 - 1.43

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 12 - 20

Удары в створ: 2 - 12

Угловые: 5 - 4

Фолы: 9 - 11

Славия: Станек - Халупек, Голеш (Доудера, 46), Зима - Дорли - Кушей (Хитил, 79), Саньянг (Чам, 72), Мозес (Влчек, 46), Провод, Садилек - Хоры (Шранц, 65).

Барселона: Жоан Гарсия - Бальде (Араухо, 78), Жерар Мартин, Кунде, Эрик Гарсия - Педри (Ольмо, 61), де Йонг - Рафинья, Фермин Лопес (Берналь, 78), Бардаджи (Рашфорд, 61) - Левандовски.

Предупреждение: де Йонг.

Ливерпуль в гостевом матче с Марселем разгромил французского соперника со счетом 3:0.

В середине первого тайма гол Уго Экитике был отменен из-за офсайда, однако перед перерывом Доминик Собослаи все же вывел мерсисайдцев вперед. Во второй половине встречи гости удвоили свое преимущество благодаря автоголу голкипера Херонимо Рульи, а в компенсированное время точку в поединке поставил Коди Гакпо.

Набрав 15 очков, Ливерпуль занимает четвертую строчку в турнирной таблице Лиги чемпионов. Марсель с девятью баллами идет на 19-й позиции.

Статистика матча Марсель - Ливерпуль седьмого тура Лиги чемпионов

Марсель - Ливерпуль 0:3

Голы: Собослаи, 45+1, Рульи, 72 (аг), Гакпо, 90+3

Ожидаемые голы (xG): 0.88 - 1.49

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 15 - 11

Удары в створ: 4 - 3

Угловые: 7 - 4

Фолы: 8 - 12

Марсель: Рульи - Мурильо, Павар, Балерди, Медина - Веа, Хейбьерг, Кондогбия (Надир, 68), Траоре (Пайшау, 68) - Гуири (Обамеянг, 67), Гринвуд.

Ливерпуль: Алиссон - Фримпонг, Гомес, Ван Дейк, Керкез - Собослай, Гравенберх, Макаллистер - Салах, Экитике (Гакпо, 80), Вирц (Джонс, 79).

Предупреждение: Павар.

Челси в домашнем поединке с кипрским Пафосом добыл лишь минимальную победу со счетом 1:0.

Несмотря на преимущество на протяжении матча, лондонской команде удалось отличиться только ближе к концу встречи, а единственный гол на 78-й минуте себе в актив записал Мойзес Кайседо.

Перед последним туром Челси с 13 очками занимает восьмое место в общей турнирной таблице. Пафос расположился на 30-й строчке, имея шесть пунктов.

Статистика матча Челси - Пафос седьмого тура Лиги чемпионов

Челси - Пафос 1:0

Гол: Кайседо, 78

Ожидаемые голы (xG): 1.68 - 0.15

Владение мячом: 71% - 29%

Удары: 21 - 4

Удары в створ: 7 - 2

Угловые: 15 - 2

Фолы: 6 - 10

Челси: Йоргенсен (Санчес, 46) - Гюсто, Фофана, Бадьяшиль, Хато (Кукурелья, 70) - Джеймс (Эстевао, 46), Кайседо - Нету, Фернандес, Гарначо (Гиттенс, 70) - Делап (Педро, 70).

Пафос: Гортер - Сэма (Ланга, 83), Лукассен, Пилаэс - Бруну, Пепе, Шуньич, Жажа (Кина, 65) - Оршич (Бассуамина, 83), Драгомир (Гловер, 89) - Андерсон Силва (Димата, 65).

Предупреждения: Гиттенс, Фернандес - Оршич, Сэма, Шуньич.

