iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона обыграла Славию, Ливерпуль разгромил Марсель, Челси дожал Пафос

Европейские гранды успешно завершили свои поединки Лиги чемпионов.
Вчера, 23:59       Автор: Игорь Мищук
Барселона победила Славию / Getty Images
Барселона победила Славию / Getty Images

В среду, 21 января, были сыграны матчи седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Барселона в гостях одержала победу со счетом 4:2 над пражской Славией.

Читай также: Реал дома разбил Монако

Уже в начале встречи каталонцы оказались в роли догоняющих, однако сумели отыграться и выйти вперед благодаря дублю Фермина Лопеса. Тем не менее на перерыв команды ушли при равном счете после автогола Роберта Левандовски. Во втором тайме гости оформили победный для себя результат усилиями Дани Ольмо и Левандовски.

Барселона с 13 очками расположилась на девятом месте общей турнирной таблицы Лиги чемпионов. Славия с тремя баллами занимает 34-ю позицию и потеряла шансы на плей-офф.

Статистика матча Славия - Барселона седьмого тура Лиги чемпионов

Славия - Барселона 2:4

Голы: Кушей, 10, Левандовски, 44 (аг) - Фермин, 34, 42, Ольмо, 63, Левандовски, 71

Ожидаемые голы (xG): 1.01 - 1.43
Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 12 - 20
Удары в створ: 2 - 12
Угловые: 5 - 4
Фолы: 9 - 11

Славия: Станек - Халупек, Голеш (Доудера, 46), Зима - Дорли - Кушей (Хитил, 79), Саньянг (Чам, 72), Мозес (Влчек, 46), Провод, Садилек - Хоры (Шранц, 65).

Барселона: Жоан Гарсия - Бальде (Араухо, 78), Жерар Мартин, Кунде, Эрик Гарсия - Педри (Ольмо, 61), де Йонг - Рафинья, Фермин Лопес (Берналь, 78), Бардаджи (Рашфорд, 61) - Левандовски.

Предупреждение: де Йонг.

Источник: Getty Images

Ливерпуль в гостевом матче с Марселем разгромил французского соперника со счетом 3:0.

В середине первого тайма гол Уго Экитике был отменен из-за офсайда, однако перед перерывом Доминик Собослаи все же вывел мерсисайдцев вперед. Во второй половине встречи гости удвоили свое преимущество благодаря автоголу голкипера Херонимо Рульи, а в компенсированное время точку в поединке поставил Коди Гакпо.

Набрав 15 очков, Ливерпуль занимает четвертую строчку в турнирной таблице Лиги чемпионов. Марсель с девятью баллами идет на 19-й позиции.

Статистика матча Марсель - Ливерпуль седьмого тура Лиги чемпионов

Марсель - Ливерпуль 0:3

Голы: Собослаи, 45+1, Рульи, 72 (аг), Гакпо, 90+3

Ожидаемые голы (xG): 0.88 - 1.49
Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 15 - 11
Удары в створ: 4 - 3
Угловые: 7 - 4
Фолы: 8 - 12

Марсель: Рульи - Мурильо, Павар, Балерди, Медина - Веа, Хейбьерг, Кондогбия (Надир, 68), Траоре (Пайшау, 68) - Гуири (Обамеянг, 67), Гринвуд.

Ливерпуль: Алиссон - Фримпонг, Гомес, Ван Дейк, Керкез - Собослай, Гравенберх, Макаллистер - Салах, Экитике (Гакпо, 80), Вирц (Джонс, 79).

Предупреждение: Павар.

Источник: Getty Images

Челси в домашнем поединке с кипрским Пафосом добыл лишь минимальную победу со счетом 1:0.

Несмотря на преимущество на протяжении матча, лондонской команде удалось отличиться только ближе к концу встречи, а единственный гол на 78-й минуте себе в актив записал Мойзес Кайседо.

Перед последним туром Челси с 13 очками занимает восьмое место в общей турнирной таблице. Пафос расположился на 30-й строчке, имея шесть пунктов.

Статистика матча Челси - Пафос седьмого тура Лиги чемпионов

Челси - Пафос 1:0

Гол: Кайседо, 78

Ожидаемые голы (xG): 1.68 - 0.15
Владение мячом: 71% - 29%
Удары: 21 - 4
Удары в створ: 7 - 2
Угловые: 15 - 2
Фолы: 6 - 10

Челси: Йоргенсен (Санчес, 46) - Гюсто, Фофана, Бадьяшиль, Хато (Кукурелья, 70) - Джеймс (Эстевао, 46), Кайседо - Нету, Фернандес, Гарначо (Гиттенс, 70) - Делап (Педро, 70).

Пафос: Гортер - Сэма (Ланга, 83), Лукассен, Пилаэс - Бруну, Пепе, Шуньич, Жажа (Кина, 65) - Оршич (Бассуамина, 83), Драгомир (Гловер, 89) - Андерсон Силва (Димата, 65).

Предупреждения: Гиттенс, Фернандес - Оршич, Сэма, Шуньич.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ливерпуль Челси марсель Славия Прага Пафос

Статьи по теме

Левандовски выбрал приоритет на случай ухода из Барселоны Левандовски выбрал приоритет на случай ухода из Барселоны
Челси присоединился к ПСЖ в гонке за бомбардиром Атлетико Челси присоединился к ПСЖ в гонке за бомбардиром Атлетико
Барселона сообщила детали травм Рафиньи и Феррана Торреса Барселона сообщила детали травм Рафиньи и Феррана Торреса
Юный талант из Египта пополнить ряды Барселоны Юный талант из Египта пополнить ряды Барселоны

Видео

Неизвестный поджег статую Роналду, сняв все на видео
Неизвестный поджег статую Роналду, сняв все на видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Жанмонно и Дале-Шевдаль победами в гонках преследования закрыли этап в Рупольдинге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: Судаков и Трубин встречаются с Ювентусом, Галатасарай сыграет с Атлетико Мадрид
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:55
Лига чемпионов: Бавария одолела Юнион, Ньюкасл разгромил ПСВ, победы Барселоны, Ювентуса и Ливерпуля
Лига Чемпионов00:40
Бенфика с Трубиным и Судаковым уступила в гостях Ювентусу
Вчера, 23:59
Лига Чемпионов23:59
Барселона обыграла Славию, Ливерпуль разгромил Марсель, Челси дожал Пафос
Бокс23:25
Менеджер Фьюри назвал сроки его возвращения в ринг и потенциального соперника
Бокс22:48
Менеджер Уайлдера подтвердил факт переговоров с новым соперником вместо Усика
Европа22:11
Экс-игрок Ромы, перенесший остановку сердца на поле, нашел себе новый клуб
Бокс21:35
"Прилагаем все усилия": Временный чемпион WBC хочет получить бой с Усиком
Европа20:58
Неизвестный поджег статую Роналду, сняв все на видео
Украина20:25
УХЛ: Одесчина разгромила Шторм
Европа20:08
Ванат претендует на звание игрока месяца в Ла Лиге
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK