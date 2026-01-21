iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Реал дома разбил Монако

Королевский клуб устроил феерию.
Сегодня, 00:10       Автор: Антон Федорцив
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images

"Сливочным" удалось оформить быстрый мяч. Стартовый напор дал плоды на 5-й минуте. Вальверде обыгрался с Мастантуоно на входе в штрафную и отдал на Мбаппе, а тот пробил низом в дальний угол.

Сразу Винисиус с рикошетом отправил мяч рядом со штангой. Монегаски пришли в себя к середине тайма. Фати из центра штрафной не попал в створ. А вот Дайер едва не отправил мяч в свои ворота после навеса.

На 26-й Мбаппе удвоил преимущество Реала, замкнув прострел Винисиуса. Затем последний пробил мимо ворот, а Тезе вколотил мяч со средней дистанции в перекладину. Дальше Куртуа справился с ударами Аклиуша и Балогуна.

Безумно "сливочные" провели старт второй половины. Сначала Мастантуоно попал в дальний угол после передачи Винисиуса. Дальше Керер срезал в свои ворота того же бразильца. Наконец на 63-й Винисиус забил сам после перехвата Гюлера.

Гол престижа Монако оформил на 72-й минуте. Это Тезе в центре штрафной воспользовался ошибкой Себальоса. Но последнее слово было за Реалом – Вальверде отдал в чужую площадку на Беллингема, а тот пробил мимо кипера.

Статистика матча Реал – Монако 7-го тура Лиги чемпионов

Реал – Монако – 6:1
Голы: Мбаппе, 5, 26, Мастантуоно, 51, Керер, 55 (автогол), Винисиус, 63, Беллингем, 80 – Тезе, 72

Ожидаемые голы (xG): 3.95 - 1.55
Владение мячом: 49 % - 51 %
Удары: 25 - 20
Удары в створ: 5 - 6
Угловые: 10 - 6
Фолы: 9 - 11

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: монако Реал Мадрид

Статьи по теме

Лень помог Реалу разгромить Милан Лень помог Реалу разгромить Милан
Реал дожал Леванте после перерыва Реал дожал Леванте после перерыва
Артета на радаре Реала. Кто сменит Арбелоа в следующем сезоне Артета на радаре Реала. Кто сменит Арбелоа в следующем сезоне
Реал с Ленем выиграл Класико в Евролиге Реал с Ленем выиграл Класико в Евролиге

Видео

ТОП-10 моментов НБА: постер от Эджкомба и два момента Аллена
ТОП-10 моментов НБА: постер от Эджкомба и два момента Аллена

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Жанмонно и Дале-Шевдаль победами в гонках преследования закрыли этап в Рупольдинге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: Лига чемпионов возвращается - матчи Манчестер Сити, Реала, ПСЖ, Интер - Арсенал
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Еврокубки00:46
Лень помог Реалу разгромить Милан
Лига Чемпионов00:25
Лига чемпионов: ПСЖ неожиданно проиграл Спортингу, Тоттенхэм победил Боруссию Д, Байер уступил Олимпиакосу
Лига Чемпионов00:10
Реал дома разбил Монако
Вчера, 23:54
Лига Чемпионов23:54
Арсенал с дублем Жезуса одолел Интер
Лига Чемпионов23:13
Гвардиола объяснил фиаско Манчестер Сити
Европа22:51
Росеньор вернул в обойму Челси списанного Мареской
Европа22:18
Ювентус близок к перехвату цели Наполи
Киберспорт21:55
NaVi проиграли решающий поединок квалификации ESL One Birmingham
Лига Чемпионов21:37
Манчестер Сити сенсационно проиграл Буде/Глимт
Формула 120:59
Ауди показала ливрею на дебютный сезон
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK