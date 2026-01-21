Реал дома разбил Монако

"Сливочным" удалось оформить быстрый мяч. Стартовый напор дал плоды на 5-й минуте. Вальверде обыгрался с Мастантуоно на входе в штрафную и отдал на Мбаппе, а тот пробил низом в дальний угол.

Сразу Винисиус с рикошетом отправил мяч рядом со штангой. Монегаски пришли в себя к середине тайма. Фати из центра штрафной не попал в створ. А вот Дайер едва не отправил мяч в свои ворота после навеса.

На 26-й Мбаппе удвоил преимущество Реала, замкнув прострел Винисиуса. Затем последний пробил мимо ворот, а Тезе вколотил мяч со средней дистанции в перекладину. Дальше Куртуа справился с ударами Аклиуша и Балогуна.

Безумно "сливочные" провели старт второй половины. Сначала Мастантуоно попал в дальний угол после передачи Винисиуса. Дальше Керер срезал в свои ворота того же бразильца. Наконец на 63-й Винисиус забил сам после перехвата Гюлера.

Гол престижа Монако оформил на 72-й минуте. Это Тезе в центре штрафной воспользовался ошибкой Себальоса. Но последнее слово было за Реалом – Вальверде отдал в чужую площадку на Беллингема, а тот пробил мимо кипера.

Статистика матча Реал – Монако 7-го тура Лиги чемпионов

Реал – Монако – 6:1

Голы: Мбаппе, 5, 26, Мастантуоно, 51, Керер, 55 (автогол), Винисиус, 63, Беллингем, 80 – Тезе, 72

Ожидаемые голы (xG): 3.95 - 1.55

Владение мячом: 49 % - 51 %

Удары: 25 - 20

Удары в створ: 5 - 6

Угловые: 10 - 6

Фолы: 9 - 11

