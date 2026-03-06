Реал передумал покупать Витинью, однако готовит 120 миллионов евро на другого игрока

Мадридский Реал переключился с покупки Витинью на игрока Челси.

Теперь "королевский" клуб хочет купить Энцо Фернандеса, издание пишет, что Флорентино Перес следит за аргентинским полузащитником с тех пор, как тот выступал за Ривер Плейт.

Отмечается, что руководство Челси не намерено отпускать Энцо, добавим, что контракт чемпиона мира 2022 года с "синими" рассчитан до 2032 года.

Также издание сообщает, что Реал готов заплатить 120 миллионов евро за 25-летнего хавбека.

Добавим, что один игрок английской команды хотел бы перейти в Реал.

