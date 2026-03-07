iSport.ua
Футбол

Украинки потерпели поражение от Испании в квалификации ЧМ-2027

Украинские футболистки уступили действующим чемпионкам мира.
Вчера, 21:38       Автор: Игорь Мищук
Украина уступила Испании / Getty Images
Украина уступила Испании / Getty Images

В субботу, 7 марта, женская сборная Украины в турецкой Анталье провела номинально домашний матч второго тура квалификации чемпионата мира-2027 против Испании.

После разгромного поражения от Англии (1:6) в стартовом поединке отбора подопечные Ии Андрущак в этот раз уступили действующим чемпионкам мира со счетом 1:3.

Читай также: Женская сборная Украины стартовала с разгрома в отборе на ЧМ-2027

Нулевая ничья сохранялась практически до конца первого тайма, однако перед самым перерывом украинки пропустили дважды. Сначала Эдна Имаде вывела испанок вперед, а вскоре Лусия Корралес удвоила преимущество своей команды.

В начале второй половины встречи Виктория Лопес довела результат до разгромного, однако на 76-й минуте Ольге Овдийчук удалось отквитать один мяч.

Чемпионат мира-2027, квалификация
Лига А, группа 3, 2-й тур

Украина - Испания 1:3

Голы: Овдийчук, 76 - Имаде, 44, Корралес, 45+3, Лопес, 55

Ожидаемые голы (xG): 0.84 - 2.67
Владение мячом: 26% - 74%
Удары: 5 - 26
Удары в створ: 2 - 13
Угловые: 1 - 7
Фолы: 9 - 7

По итогам двух туров квалификации ЧМ-2027 Исландия и Украина проиграли оба своих матча и занимают третье и четвертое места в группе соответственно. Лидирует в квартете с шестью очками Англия, опережая Испанию по разнице мячей.

Сборная Украины в следующем отборочном поединке встретится с Исландией 14 апреля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: женская сборная Украины по футболу

