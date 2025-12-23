iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Женская сборная Украины сменит главного тренера

"Сине-желтых" ждут перемены.
Сегодня, 13:56       Автор: Антон Федорцив
Владимир Пятенко / Getty Images
Владимир Пятенко / Getty Images

Наставник женской сборной Украины Владимир Пятенко покинет пост в конце года. Отечественный специалист подтвердил отставку в комментарии Суспильне Спорт.

"Да, у меня контракт истекает, и я его не продлеваю. На это у меня есть личные причины", – заявил тренер.

Пятенко работал с национальной командой с августа 2023 года. Весной он вывел "сине-желтых" в Дивизион A женской Лиги наций. В общей сложности специалист провел на мостике сборной 24 матча (12 побед, 4 ничьих, 8 поражений).

Главной претенденткой на место Пятенко называют Ию Андрущак. Легенда сборной Украины работает с женской командой полтавской Ворсклы. На зимнюю паузу "зелено-белые" ушли лидерами Высшей лиги.

Тем временем черкасский ЛНЗ собрался переманить дуэт звезд криворожского Кривбасса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: женская сборная Украины по футболу Владимир Пятенко

Статьи по теме

Женская сборная Украины пробилась в Дивизион A Лиги наций Женская сборная Украины пробилась в Дивизион A Лиги наций
Почти как у мужской: Женская сборная Украины получила соперников в Лиге наций-2025 Почти как у мужской: Женская сборная Украины получила соперников в Лиге наций-2025
Женская сборная Украины по футболу вышла во второй раунд плей-офф отбора Евро-2025 Женская сборная Украины по футболу вышла во второй раунд плей-офф отбора Евро-2025
"Среди россиян хватает адекватных людей": тренер сборной Украины удивил заявлением "Среди россиян хватает адекватных людей": тренер сборной Украины удивил заявлением

Видео

На россии игрок получил заряд фейерверка в глаза после пропущенного гола
На россии игрок получил заряд фейерверка в глаза после пропущенного гола

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Сенегал стартует на КАН, Арсенал сыграет перенесенный матч
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свою позицию, Испания остается лидером
просмотров

Последние новости

Другие страны15:38
Левандовски получил новый вариант за океаном
Украина15:00
Лидер Днепра стал MVP недели Суперлиги
Киберспорт14:27
Passion UA ​​неожиданно распустили одну из команд
Украина13:56
Женская сборная Украины сменит главного тренера
Европа13:28
Слот раскрыл сроки восстановления Исака
Украина12:47
Алиев похвастался благодарностью от ТЦК в Ровненской области
Европа12:11
Милан расторг контракт с победителем Лиги чемпионов
Украина11:54
Зимний чемпион Украины намерен усилиться звездами УПЛ
Другие страны11:35
На россии игрок получил заряд фейерверка в глаза после пропущенного гола
НБА10:53
ТОП-10 моментов НБА: сумасшедший постер Джейлена Вильямса - лучший эпизод дня
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK