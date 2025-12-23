Женская сборная Украины сменит главного тренера

Наставник женской сборной Украины Владимир Пятенко покинет пост в конце года. Отечественный специалист подтвердил отставку в комментарии Суспильне Спорт.

"Да, у меня контракт истекает, и я его не продлеваю. На это у меня есть личные причины", – заявил тренер.

Пятенко работал с национальной командой с августа 2023 года. Весной он вывел "сине-желтых" в Дивизион A женской Лиги наций. В общей сложности специалист провел на мостике сборной 24 матча (12 побед, 4 ничьих, 8 поражений).

Главной претенденткой на место Пятенко называют Ию Андрущак. Легенда сборной Украины работает с женской командой полтавской Ворсклы. На зимнюю паузу "зелено-белые" ушли лидерами Высшей лиги.

Тем временем черкасский ЛНЗ собрался переманить дуэт звезд криворожского Кривбасса.

