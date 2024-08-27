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"Среди россиян хватает адекватных людей": тренер сборной Украины удивил заявлением

Владимир Пятенко заявил, что некоторые жители рф выступают против войны.
Сегодня, 10:20
Владимир Пятенко / УАФ
Владимир Пятенко / УАФ

Главный тренер женской сборной Украины по футболу Владимир Пятенко заговорил о войне нашей страны с РФ, заявив, что среди россиян хватает адекватных людей, которые против войны:

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Повторюсь, как я должен относиться к белорусу, который против войны? И ясно, что я буду думать о тех, кто поддерживает власть Беларуси и то, что с территории страны летели ракеты в Украину.

Вообще более чем уверен, что адекватность не касается национальности. Здесь нужно говорить о разуме, понимании ситуации. В Украине также есть люди, которые сдают данные россиянам, наводят артиллерию на разные объекты. Это предатели. И хоть они украинцы, как к ним относиться?

Верю и вижу, что среди россиян хватает адекватных людей, понимающих реальность, выступающих против войны. Тот же [футбольный блоггер] Евгений Савин, как понимаю, уехал из России именно из-за того, что против войны. Русский, но адекватный. Так что, повторюсь, я не разделяю людей по национальности, мне важнее адекватность", - сказал Пятенко в комментарии Tribuna.com Беларусь.

Напомним, Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины 24 февраля 2022 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уаф Владимир Пятенко

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